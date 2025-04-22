MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Silahlar gömülmeli, demokrasi sağlanmalıdır” dedi

YAKIN VİZYON VE DEMOKRATİK SİYASET

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı açıklamada “Yakın vadede silahlar gömülüp kucaklayıcı ve demokratik siyasetin perdesi hiç kapanmamak üzere açılacaktır. Bu aşamada PKK’nın kongresini toplayıp 27 Şubat İmralı çağrısına binaen örgütsel fesih işlemini tamamlaması, silahları da Türkiye Cumhuriyeti’ne teslim etmesi akla ve adalete en uygun seçenektir. Kanlı ve kanunsuz silahlara veda insanlık değerlerine vefadır. Bu iş daha fazla uzamamalıdır” dedi.

TARİHİ DEĞERLERİN GÜCÜ

Bahçeli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajda, “Doğru, dengeli, derinlikli ve objektif sonuçlar çıkarıldıktan sonra, bununla birlikte ihtiyaç duyulan derslerin alınması kaydıyla devamlı yanan tarih meşalesi hem önümüzü aydınlatacak hem de ufuk ötesine ışıklar salacaktır” ifadesini kullandı. Ayrıca, “Akan hayatın omurgasından yakalayabilmek, farklı renklere, şekillere ve kisvelere bürünen hadiselerin iç yüzünü görebilmek sağlam ve sağduyulu bir tarih şuuruyla mümkündür. Bu şuur geçmişle geleceği munzam ve muntazam bir kader köprüsüyle birleştirmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

SİYASETTEKİ ÇILGINLIKLAR

Bahçeli, Türk siyasetinin en önemli sorunlarından birinin şuursuz heyecan olduğunu vurguladı. “Bir güne sıkışıp kalan, gündelik olayların peşine takılan, rövanşist takıntılara hapsolan bir siyasetin elbette misyonu yoktur, vizyonu ise hepten koftur” dedi. Bahçeli, Türk ve dünya siyaseti açısından sorun çözme kültürünün kök salması gerektiğine dikkat çekti.

MİLLİ İRADEYE HAKARET

Bağlı olarak, “Muazzam bir ortak akıl devredeyken demokrasi dışı arayışlara özenmek, suyu bulandırmaya çalışmak, korku yaymak, şüpheleri artırmak milli iradeye hakarettir” dedi. Bahçeli, bölgesel tansiyonun arttığı bir dönemde Türkiye’nin “Terörsüz Türkiye” hedefinin adım adım gerçekleşmeye yakın olduğunu belirtti.

KÜRTLERE YAKLAŞIM

Türkiye’de Türk ile Kürt arasında nifak tohumları saçmak için fırsat kollayan iç ve dış odakların rahatsızlığına dikkat çeken Bahçeli, “Türk milleti varlığına, birliğine ve bin yıllık kardeşliğine emsali görülmemiş ölçüde düşkündür” dedi. “Su akacak yatağını bulacaktır. İyi niyetli, adil, anlayışlı ve hoşgörülü diyaloglar, aracısız ve temassız iletişim ile hayırlı sonuçlar getirecektir” açıklamasında bulundu.

SOSYAL REFORMLAR VE GÜÇLENME

Bahçeli, “Ülkemizi reformlarla donatmak, muasır medeniyetlerin üzerine sıçratacak hamleleri el birliğiyle yapmak temel ve öncelikli görevimizdir” dedi. Bu konuyu önemseyen Bahçeli, “Cumhur İttifakı bu görevi harfiyen yerine getirmeye inançlı, istekli ve yeterlidir” diye konuştu.

CHP Genel Başkanı’nın açıklamalarının dikkate alınması gerektiğini belirten Bahçeli, “Demokrasi ve hukuk güvenliğimiz tehdit altındadır” uyarısında bulundu. Eleştirilerini çarpıcı bir dille dile getiren Bahçeli, “Özgür Özel, iradesini Türkiye muarızı çevrelerin eline korkakça terk etmiştir” dedi.

TBMM VE GELECEK VİZYONU

TBMM’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin kalbi olduğunu ve Hükümet Sistemi ile daha etkin hale geldiğini ifade eden Bahçeli, “TBMM, Türk milletinin alın teri ve göz nurunun bir tecelligahıdır” dedi. Ayrıca, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” vurgusunu yaptı.

SEÇİM TARTIŞMALARI

Erken seçim tartışmalarına da değinen Bahçeli, “Milliyetçi Hareket Partisi’nin ve Cumhur İttifakı’nın kararı kesindir. Seçimler zamanında yapılacak” ifadelerini kullandı. 23 Nisan 1920’nin önemli tarihi ve milli önemli bir gün olduğunun altını çizen Bahçeli, Gazi Meclis’in anlamına saygı gösterilmesi gerektiğini dile getirdi.

UMUT SUNAN ÇOCUKLAR

Mesajında, cumhuriyetin çocuklara armağan edilmesinin önemine değinen Bahçeli, “Devletimiz genç kuşaklarla geleceğe umutla bakmaya devam edecektir” şeklinde konuştu. Gerçek ve kalıcı barış için dileklerini iletiyor ve geçmişteki kahramanları rahmetle andığını belirtiyor.