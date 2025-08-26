MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Terörsüz Türkiye, yeni yüzyılın barışıdır” açıklamasını yaptı.

DEVLET BAHÇELİ’NİN MALAZGİRT VE BÜYÜK TAARRUZ MESAJI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yıl dönümü ve Büyük Taarruz’un 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli, “Terörsüz Türkiye, fetihler sürecinin, taarruz bilincinin, hasılı ve son tahlilde Malazgirt Zaferi’nin istikbalin tertemiz yüzüyle birleşmesi, yeni yüzyılın barış, huzur ve kardeşlikle çelikleşmesidir. Önümüzdeki altın fırsat heba edilmemeli, coğrafyayı vatan yapan millet çatısı altındaki kardeşlik hissiyat ve hususiyeti zedelenmemelidir” dedi.

TARİHİ ÖNEMİNİ VURGULADI

Bahçeli, Türk milletinin tarih boyunca merhamet ve duygu ikliminin sembolü olduğunu ve “Bu yüksek haslet ve haysiyet zamanın dar kovuklarından dalga dalga sızarak yayılmıştır” şeklinde ifade etti. Malazgirt zaferinin ve Büyük Taarruz’un Anadolu topraklarının kurtuluşu açısından önemini vurgulayan Bahçeli, “26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi ile 26 Ağustos 1922 Büyük Taarruz’un içyüzünü görebilen, okuyabilen ve özümseyenler için bu aydınlık Allah’ın bir lütfu, milletimizin de övünç kaynağıdır” ifadelerini kullandı.

MALAZGİRT’İN ANLAM DERİNLİĞİ

Zafere sadece askeri bir başarı olarak bakılmaması gerektiğini belirten Bahçeli, “Malazgirt Zaferi, tefrika ve tezvirata mahkum düşen Anadolu’nun yeniden doğuşunu müjdelemiştir. 954 yıl önce ayrımcılık can evinden vurulmuş, ayrışmayı kamçılayan karanlık amaçlar can pahasına darbelenmiştir” dedi. Ayrıca, bu zaferin hem birlik ve beraberliğin hem de Türk milletinin varoluşsal onurunun temeli olduğunu belirtti.

HUZURSUZLUK SÜREKLİ DEVAM EDİYOR

Açıklamasında Malazgirt Zaferi’nin sonuçlarının hala etkili olduğunu belirten Bahçeli, “Müstevli ve muhasım çevreler bu zaferden dolayı 9,5 asırdır huzursuz, sancılı ve rahatsızdır” dedi. Türk milletinin birliği ve kardeşliği için geçmişte ve günümüzde alınan tedbirlere dikkat çeken Bahçeli, “Malazgirt’in manevi mirası, Büyük Taarruz’un soylu duruşu tahrip edilememiştir” dedi.

HÜRMET VE RAHMETLE ANILDI

Bahçeli, açıklamalarının devamında Malazgirt ve Büyük Taarruz’un önemini vurguladı. Özellikle “Malazgirt’te temerküz eden fetih aklının, insanlarımızın diliyle kökeniyle ilgilenmeyen, ortak değerlerde buluşmayı temel alan bir iradenin çağrısını yere düşürmeyeceğine gönülden inanıyorum” sözleriyle, milli birlik ve kardeşliğin öneminin altını çizdi. Açıklamasını, Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yıl dönümünde ve Büyük Taarruz’un 103’üncü yıl dönümünde geçmişteki kahramanları rahmetle anarak sonlandırdı.