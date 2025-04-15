Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ziyaret Edildi

BAHÇELİ’YE GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

6 Şubat’ta kalp kapakçığı ameliyatı geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 4 Nisan’da Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret ederek 66 gün sonra mesai hayatına geri dönmüştü. MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora ve 23 Nisan 12 yaş TBMM Kupası Tenis Turnuvası’nın birincisi olan kızı Ahen, Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerini iletmek amacıyla ziyarette bulundu. Milletvekili Dora, ziyareti sosyal medya hesabından “Sevgili çocuklar, müjde” ifadeleriyle paylaşarak şunları belirtti:

ROBLOX OYUNU ÜZERİNE ÖNERİLER

“Kızım Ahen Dora, Devlet Dedesi’nin elini öpmeye gittiğinde hepinizin mustarip olduğu bir sorunu ‘Yaparsa Liderimiz yapar’ diyerek, Devlet Dedesi’ne açıkladı. Roblox oyun ve oyun geliştirme platformunun çocuklar için sosyalleşme, yabancı dillerini geliştirme, oyunlarda strateji üretmelerine olanak sağlayan ve bu sayede zekâ gelişimlerini olumlu yönde etkileyen özelliklerinden bahsederek Roblox’u tamamen kapatmanın bir çözüm olmadığını; yaş sınırı ve zararlı içeriklere erişim engeli getirilerek yeniden açılabileceğini belirtti. Sayın Genel Başkanımız, konuyla yakından ilgilenerek ‘Bu konuyu gündemimize alalım o halde’ dedi. Gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için ve nesillerimizle birlikte projelerimize devam ediyoruz.”

ROBLOX’UN ENGELLENMESİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 7 Ağustos’ta çevrimiçi oyun platformu Roblox’un Türkiye’de erişime kapatıldığını duyurmuştu. Bu karar, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma sonucunda verilmişti. Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği, platformda çocukların istismarına neden olabilecek içerikler bulunduğu gerekçesiyle erişim engeli kararı vermişti. Bu karar, UYAP üzerinden duyurulduktan sonra Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yürürlüğe girmişti.