MHP Genel Başkanı Gazi Yaşargil’e taziye mesajı

BAHÇELİ’DEN TAZİYE MESAJI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Yüzyılın en iyi beyin cerrahı” olarak tanınan ve bugün hayatını kaybeden Prof. Dr. Gazi Yaşargil için bir taziye mesajı yayımladı. Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı, tıp biliminin dünya çapında saygı duyulan ismi, ülkemizin yetiştirdiği en değerli bilim insanlarından biri olan Sayın Prof. Dr. Gazi Yaşargil’in vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım” ifadelerini kullandı.

PROF. DR. YAŞARGİL’İN KATKILARI

Bahçeli, “Prof. Dr. Yaşargil, yalnızca hekimlik alanında değil; bilimsel çalışmaları, yetiştirdiği öğrenciler ve insanlığa sunduğu katkılarla da Türk tıbbının gururu, milletimizin iftihar kaynağı olmuştur” sözleriyle Yaşargil’in katkılarını vurguladı. “Kendisi, ülkemizin adını uluslararası bilim camiasında en üst düzeyde temsil etmiş, eserleriyle ve öncülük ettiği yöntemlerle pek çok hayatın kurtulmasına vesile olmuştur. Kendisinin azmi, dehası ve insanlığa adanmış hayatı, gelecek nesiller için ilham kaynağı olmaya devam edecektir” dedi.

YAŞARGİL’İN MİRASASI

Ayrıca Bahçeli, “Onun mirası, sadece tıpta değil; bilime, emeğe ve millete adanmışlığın en yüksek örneği olarak da yaşayacaktır. Milletimizin başı sağ olsun. Ruhu şad, mekanı cennet olsun” şeklinde ifadelerle mesajını sonlandırdı.