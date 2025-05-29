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MHP Genel Başkanı, Hurma’yı Tebrik Etti

BAHÇELİ’DEN TEBRİK

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Süper Lig’e yükselen Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Süleyman Hurma ile telefon görüşmesi yaptı ve onu kutladı. Bugün gerçekleşen 1’inci Lig play-off finalinde Bandırmaspor’u 3-1 yenerek Süper Lig’e çıkan Fatih Karagümrük, önemli bir başarı elde etti.

AÇIKLAMA YAPILDI

MHP’den yapılan yazılı açıklamada, “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Süper Lig’e çıkma başarısı gösteren Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Sayın Süleyman Hurma’yı telefonla arayarak kendisini, teknik heyeti ve futbolcuları tebrik etmiş, ayrıca bundan sonraki mücadelelerinde Fatih Karagümrük Spor Kulübü camiasına başarılar dilemiştir” denildi.

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