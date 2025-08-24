MHP Genel Başkanı’nın çağrısıyla sürek devam ediyor. AK Parti, vatandaşın görüşlerini topluyor. Terörsüz Türkiye konusunda destek artıyor. PKK’nın durumu belirsiz, endişe var. Ekonomi ve hayat pahalılığı gündemde kalıyor. Öcalan’a af kesinlikle gündeme gelmeyecek

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE DİKKAT ÇEKEN GELİŞMELER

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla hayata geçirilen Terörsüz Türkiye sürecinde dikkat çekici gelişmeler devam ediyor. Türkiye Gazetesi’nden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre, AK Parti bu süreçle ilgili olarak vatandaşların görüşlerini alıyor ve sahada yaptığı çalışmalarla sürece dair bakış açılarını tespit ediyor. TBMM’nin tatile girmesinin ardından yaklaşık bir aydır ‘Türkiye Buluşmaları’ adı altında ülke genelinde çeşitli toplantılar düzenleyen AK Parti yönetimi ve milletvekilleri, Terörsüz Türkiye süreci ile ekonomi konularına yoğun şekilde odaklanıyor. Yapılan görüşme ve ziyaretleri genel merkeze rapor eden AK Partililere göre, toplumsal destek bu süreçte oldukça yüksek. Genel görüş, PKK’nın silah bırakma kararının büyük bir desteğe sahip olduğu yönünde; ancak bu kararın tamamen uygulanacağına dair endişeler bulunuyor.

SÜRECİN GÜVENİ VE ÖCALAN’LA İLGİLİ SORULAR

AK Parti temsilcileri, sahada elde ettikleri izlenimlerini şu şekilde sıralıyor: “Sürecin Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Bahçeli tarafından desteklenmesi, vatandaşlarda güven oluşturuyor.” Fakat, Öcalan konusuyla ilgili kafa karışıklıkları da mevcut. Şu an birçok kişi, “Öcalan’a af gelecek mi?” sorusunu gündeme getiriyor. AK Parti yetkilileri, böyle bir durumun söz konusu olmadığını ve gelecekte de olmayacağını ifade ediyor. Sürecin sonunda herkesin Öcalan’a af getirilmeyeceğini göreceği belirtiliyor. Ayrıca, Öcalan’ın İmralı’dan çıkma talebinin olmadığı da vurgulanıyor. Önemli olan, uluslararası krizler içinde Türkiye’nin iç sorunlarına takılmaması ve içeride durumu pekiştirmesi gerektiği konusunda görüş birliği var.

İÇ CEPE GÜÇLENDİRİLİYOR VE EKONOMİSEL SORUNLAR

Türkiye’deki bu süreç, iç cephenin güçlendirilmesi amacıyla başlatıldı ve devlet gerekli özenle süreci yönetiyor. AK Parti yöneticileri, bu bilgileri vatandaşlara aktarıyor ve kimsenin Öcalan’a af beklememesi gerektiğini, bu konunun gündeme bile gelmeyeceğini tekrar ediyor. Son bir ayda, vatandaşların daha net bir anlayış geliştirdiği gözlemleniyor. Ayrıca, sahada yapılan çalışmalarda vatandaşların en büyük kaygısının ekonomi ve hayat pahalılığı olduğu aktarılıyor. AK Partililer, halka enflasyonda bir düşüş trendinin sürdüğünü ve bu durumun Terörsüz Türkiye sürecinin başarılı olmasıyla ekonomiye olumlu etkilerde bulunacağını, alım gücünün artacağını iletiyor. Kurmaylar, sahada en çok emekli maaşlarıyla ilgili şikayetler aldıklarını da belirtiyor.