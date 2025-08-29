MHP Genel Başkanı Talep Etti

BAHÇELİ’DEN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir yazılı açıklama gerçekleştirdi. Bahçeli, yaptığı açıklamada, “Türk milleti tarihiyle iç içe yaşayan, tarihini parlak bir talihin temeli ve temas hattı yapmak anlayış ve amacıyla yanıp tutuşan engin ve derin bir şuura sahiptir” şeklinde ifadeler kullandı. Ayrıca, 30 Ağustos’un Türk milletinin zafer ve zirve ayı olduğunu vurgulayarak, “Ağustos ayı Türk milletinin zafer ve zirve ayıdır. 26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz’un 30 Ağustos 1922’de muhteşem bir zaferle taçlanması, her manada göz kamaştıran, yaygın sonuçları ortaya koyan ve yankıları bugünlere kadar ulaşan muazzam bir olaydır” dedi.

KAZANILAN ZAFERİN ÖNEMİ

Bahçeli, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin sadece askeri üstünlükle kazanılmadığını belirterek, “Arkasında strateji ustalığı, siyasi taktik uzmanlığı ve asla azalmayan akıl ve sabır erdemleri bulunmaktadır” ifadesini kullandı. Bunun yanı sıra, “Türk milleti muzaffer bir millettir. Bu muzaffer ruhun harcı milli birlik ve dayanışma azmiyle karılmıştır. Her ferdi hür ve bağımsız bir geleceğin özlemiyle kenetlenmiş, dökülen şehit kanları da bu kenetlenmeyi çok daha güçlü bir hale getirmiştir” dedi.

GELECEK HAKKINDAKİ VİZYONU

MHP Genel Başkanı, Türk milletinin hedefinin ‘Terörsüz Türkiye’ olduğunu belirtti. “103 yıl evvel düşmansız Türkiye’yi kanıyla, canıyla, emsalsiz vatan sevgisiyle başaran Türk milleti, şimdi de ‘Terörsüz Türkiye’ye Allah’ın izniyle ulaşacaktır” şeklindeki sözleriyle, potansiyel iç ve dış düşmanlıkların, bu yeni hedefle beraber etkinliklerini kaybedeceğine inandığını ifade etti. Bahçeli ayrıca, “30 Ağustos 1922’de hak ettiği cevabı almış ve buna ihtiyaç olursa benzeri cevap misliyle de verilecektir” şeklinde belirtti.

MİLLİ BİRLİK VE DAYANIŞMA

Son olarak, Bahçeli, Türk milletine yapılan haksızlıkların ve insanlık dışı işgallerin 30 Ağustos 1922’de hak ettiği cevabı aldığını vurgulayarak, bu zaferin Türkiye Cumhuriyeti’nin doğuşunu müjdelediğini kaydetti. “Çekile çekile bugünkü sınırlarına kadar gerileyen milletimizin kaybetmeye, yıkılmaya, yok olmaya en ufak tahammülünün olmayacağı açıkça anlaşılmış ve açığa kavuşmuştur” dedi. Bahçeli, milli mücadelenin ruhunu yaşatmak için geçen 103 yıl boyunca gösterilen irade ve azimle milletin gücünü belirtti ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.