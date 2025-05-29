MHP Genel Başkanı Tebrik Etti

BAŞKAN BAÇHELI’DEN TEBRİK MESAJI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Süper Lig’e yükselen Fatih Karagümrük Spor Kulübü’nü kutladı. MHP’nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Süper Lig’e çıkma başarısı gösteren Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Sayın Süleyman Hurma’yı telefonla arayarak kendisini, teknik heyeti ve futbolcuları tebrik etmiş, ayrıca bundan sonraki mücadelelerinde Fatih Karagümrük Spor Kulübü camiasına başarılar dilemiştir.” denildi.

BAŞARIYI PAYLAŞMAK

Bahçeli, kulübün Süper Lig’e yükselişinin ardından takıma ve yönetime olan desteklerini belirtmek için doğrudan iletişim kurmayı tercih etti. Kulüp camiasına yönelik bu tebrik, sporun birleştirici gücünü ve başarıya olan inancı pekiştiriyor.

GELECEK MÜCADELELER İÇİN İYİ DİLEKLER

Devlet Bahçeli’nin bu jesti, yalnızca takıma değil, aynı zamanda taraftarlarına ve tüm kulüp çalışanlarına bir motivasyon kaynağı olarak değerlendiriliyor. Fatih Karagümrük Spor Kulübü’nün gelecekteki mücadelelerinde başarılı olması için göstermiş olduğu destek, sporseverler tarafından da takdir ediliyor.