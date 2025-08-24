MHP Genel Başkanı, Zaferi Kutlama Duyurdu

SEMİH YALÇIN’DAN ÖNEMLİ GENELGE

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü nedeniyle parti teşkilatlarına bir genelge gönderdi. Genelgede, 25-26 Ağustos 2025 tarihlerinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından Ahlat ve Malazgirt’te gerçekleştirilecek resmi kutlamalara MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte katılacağı belirtildi. Malazgirt Zaferi’nin Anadolu’nun kalıcı yurt edinilmesi ve bin yıllık kardeşlik bağlarının pekişmesi açısından önemli bir olay olduğuna dikkat çekildi. Bu yılki kutlamaların, terörsüz bir Türkiye için atılan adımlarla örtüşen bir döneme denk geldiği vurgulandı.

ETKİNLİKLERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Genelgede, MHP teşkilatlarının etkinliklerde dikkat etmesi gereken hususlar sıralandı: “Ev sahibi olması bakımından görevli teşkilatlarımız, Bitlis ve Muş il başkanlıklarımızdır. Bu illere birinci derecede destek verecek olan teşkilatlarımız ise Ağrı, Bingöl, Batman, Siirt ve Van il başkanlıklarımızdır. Diğer il başkanlıklarının katılımı isteğe bağlı olarak gerçekleşecektir.” Kutlamalarda yer alacak partililerin, zaferin taşıdığı ortak anlam ve değeri yansıtan bir tutum sergilemesinin önemi vurgulandı.

MİLLİ DEĞERLER VE KUCALAYICI ATMOSFER

MHP’nin kutlamalarda “Türkiye’nin şeref, haysiyet ve itibarına yakışır” bir şekilde davranacağına dair güven ve beklenti dile getirildi. Genelgede, “Millî değerlerimize yaraşır bir biçimde, millî kaynaşmanın ve kaderdaşlığın emsalsiz örneğini sergileyeceklerdir” ifadesine yer verildi. 26 Ağustos’un olumsuz bir şekilde gölgelenmesine izin verilmeyeceği belirtildi.

KUTLAMALARDA PARTİ SİMGELERİ YER ALMAYACAK

Malazgirt’te yürütülecek programın, partiler üstü bir anlayış ve fedakârlığın yansıması olduğu ifade edildi. Bu sebeple kutlamalarda yalnızca Türk bayrağı taşınacak, parti simgelerine yer verilmeyecek. Malazgirt Zaferi’nin yarattığı birleştirici havaya uygun bir şekilde, disiplin içerisinde hareket edilmesi gerektiği aktarılmakta. Kutlamalara katılacak teşkilatlar, katılımcılara gerekli bilgilendirmeleri yaparak hazırlıklarını titizlikle gerçekleştirecek.

DİSİPLİNLİ VE SAYGILI BİR DAVRANIŞ ÖNERİSİ

MHP teşkilatları, 25-26 Ağustos süresince program alanına giriş ve çıkışlar da dahil olmak üzere her aşamada dikkatli ve saygılı olmak zorunda. Bu kurallara uymayan kişiler derhal uyarılacak ve gerekli tedbirler alınacaktır.