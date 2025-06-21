MHP Genel Sekreteri Büyükataman Açıklamalarda Bulundu. Siyasi Çıkarlar İle Ülke Menfaatleri Çelişiyor. Türk Milletinin Birliği Hayati Derecede Önemli. Kenetlenme, Tek Yürek Olma Zamanıdır

ISMET BUYUKATAMAN’DAN İRAN’A YÖNELİK SALDIRILARA TEPKİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, “Terör devleti İsrail’in İran’a yönelik başlattığı geniş kapsamlı saldırı, sadece İran’ı değil, bölgedeki tüm ülkeleri ve özellikle Türkiye’yi hedef alan kirli bir stratejinin parçasıdır. Zira İran’a yapılan operasyon, Türkiye’ye verilmiş sinsi bir mesajdır” ifadelerini kullandı. MHP Osmangazi İlçe Başkanlığı tarafından Ördekli Kültür Merkezi’nde düzenlenen üye katılım toplantısına, MHP Genel Sekreteri Büyükataman, MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin ve partili vatandaşlar katıldı.

AMACIMIZ TÜRK MİLETİYLE BİRLİKTE YÜZYILOĞULU HEDEFLERİ ŞEKİLLENDİRMEK

Toplantıda konuşan Büyükataman, “Türk milletinin binlerce yıllık tarihinden süzülüp gelen şanlı bir mücadelenin, ahlakın, imanla yoğrulmuş bir duruşun siyasi temsilcisidir. Kurulduğu günden bu yana Türk milletinin birlik ve dirliğini esas alan partimiz, milletimizin menfaatleri doğrultusunda siyaset yapmaktadır. Geçmişin mirasından aldığımız güçle bugünü yorumluyor, geleceği bu bilinçle inşa ediyoruz. Ülkemizin tüm sorunlarına köklü çözümler üretmek, aziz milletimizi hak ettiği gelişmişlik seviyesine ulaştırmak ve Türkiye Cumhuriyeti’ni güvence altına alarak ilelebet yaşatmak için yorulmadan çalışıyoruz” dedi.

TERÖR VE EMPERYALİST KÜRDÜME YENİLMEYECEĞİZ

Kadim bir devlet aklıyla ülkeden terör belasını tam anlamıyla temizlemeyi hedeflediklerini belirten Büyükataman, “Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimize bu kararlılık ve inançla yürüyoruz. Günümüz Türkiye’sinde Türk devlet aklını küçümseyen, milli güvenlik politikalarımızı hedef alan muhalefet parti ve gruplar, aslında kendilerini milletin vicdanında hükümsüz hale getirmiştir. Bizim yönümüz ise Türk milletinin belirlediği istikametten bir santimetre dahi sapmıyor ve asla da sapmayacaktır” dedi.

KÜÇÜK HESAPLAR PEŞİNDE OLANLARA GEÇİT VERMEYECEĞİZ

Büyükataman, ülkenin menfaatlerini her şeyin ötesinde tuttuklarını ifade ederek, “Onlar, dar siyasi çıkarlarını korumanın, koltuklarını sağlamlaştırmanın derdindedir. Çok şükür Türk milleti, bu dış güdümlü, siyasi menfaat peşindeki zihniyete hiçbir zaman geçit vermemiştir ve vermeyecektir. İstiklal ve istikbal için kararlılıkla yol yürüyen MHP ile Cumhur İttifakı ile beraberdir. Gün, kısır çekişmelere, istismar siyasetine tahammül edilecek gün değildir. Gün, Türk milletinin topyekun ayağa kalkma, kenetlenme, tek yürek olma günüdür” diye belirtti.

BİRLEŞEREK GÜÇLENMELİYİZ

Türkiye’nin çevresinin krizler ve savaşlarla dolu olduğuna dikkat çeken Büyükataman, “Ülkemizi parçalamak isteyen odaklara karşı, millet olarak kenetlenmemiz hayati derecede önemlidir. Terör devleti İsrail’in İran’a yönelik başlattığı geniş kapsamlı saldırı, sadece İran’ı değil, bölgedeki tüm ülkeleri ve özellikle Türkiye’yi hedef alan kirli bir stratejinin parçasıdır. Bu gerçeği görmek, buna göre tavır almak, milli bir sorumluluktur. İsrail’in bu gözü dönmüş saldırganlığının durdurulması hem milli güvenliğimiz hem de bölge barışı için tarihi bir zorunluluktur” dedi. Konuşmanın ardından katılımcılara rozetleri takıldı.