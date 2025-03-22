Mhp Genel Sekreteri Büyükataman’dan Terörsüz Türkiye Mesajı

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin terörle hiçbir şekilde pazarlık ve müzakere yapmayacağını vurguladı. “Terörsüz Türkiye hedefi milletimizin desteği ile başarıya ulaşacaktır. Sadece geçtiğimiz 2,5 ay içerisinde Suriye’nin kuzeyinde 296, Irak’ın kuzeyinde ise 206, toplamda 502 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Cumhur İttifakı ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak terörle mücadeledeki kararlılığımız, terör belasını ülkemiz için tehdit olmaktan çıkarana kadar sürecektir” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’NİN TERÖRLE MÜCADELESİ

Büyükataman, MHP Gürsu İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar etkinliğinde gündeme dair açıklamalar yaptı. “Türkiye Cumhuriyeti Devleti 41 yıldır terör belası ile her alanda ve kararlı bir şekilde mücadele etmektedir. Bu süre zarfında Türkiye büyük bedeller ödemiş, maddi ve manevi olarak birçok kayıpla baş başa kalmıştır. Geçtiğimiz yıllar boyunca ülkemiz, birçok faydalı kaynaklarını terörle mücadeleye yönlendirmek durumunda kalmıştır. Bu mücadelede yaşanan bedeller, maddi kayıpların çok ötesindedir. Bizler, bu süreçte birçok kahramanı şehit verdik. Terörün toplumsal maliyetini yıllarca devlet ve millet omuz omuza ödedi. Artık bu bölücü teröre tahammül göstermemiz mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

TARİHİ FIRSAT

Büyükataman, Türkiye’nin karşılaştığı bölgesel krizler ve jeopolitik çatışmalara da değinerek, “Devlet Bahçeli’nin ortaya koyduğu Terörsüz Türkiye Vizyonu, Türkiye için tarihi bir fırsat yaratmıştır. Cumhurbaşkanımızın bu konudaki kararlılığı ve Genel Başkanımızın çağrısı sayesinde Türkiye Cumhuriyeti, terörle mücadelenin sonuca ulaşmasına bu kadar yaklaşmıştır. Terörün bitmesi, kardeşliğimizin güçlenmesi herkesin isteği olmalıdır” dedi.

Büyükataman, ayrıca 27 Şubat’ta İmralı’dan yapılan bir açıklamada PKK terör örgütünün, silahlarını Türkiye Cumhuriyeti’ne teslim etmesini gerektiren bir durum olduğunu belirterek, “Aksi halde Türk Devleti o silahlarla birlikte son teröriste kadar mücadele etmeye kararlıdır” dedi. “Türk Devleti terörle pazarlık yapmaz, teröristle müzakere etmez ve etmeyecektir,” şeklinde sözlerini sürdürdü.

SONUÇLAR VE KAZANILAN BAŞARILAR

Büyükataman, sözlerini sona erdirirken, “Cumhur İttifakı olarak terörle mücadelede herhangi bir duraksama yaşanmamıştır. Milli Savunma Bakanlığı’nın verdiği güncel verilere göre, 1 Ocak 2025 ile 13 Mart 2025 tarihleri arasında 502 terörist etkisiz hale getirilmiştir” diyerek, terörle mücadelede kararlılıklarının devam edeceğini ifade etti.