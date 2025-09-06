MHP Genel Sekreteri İ. Büyükataman, “Terörsüz Türkiye, hedefimizdir.” dedi

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ VE TEMELLER

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, “Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedefimiz, tarihin, kardeşlik hukukunun, kader ortaklığının, üzerinde yaşadığımız geniş coğrafyanın hiç kuşkusuz diriliş ve toparlanış kararıdır. Cumhur İttifakı ve Milliyetçi Hareket Partisi, kararlı adımlarla bu dirilişi mutlaka gerçekleştirecektir.” ifadelerini kullandı. Büyükataman, Gemlik Sosyal Yaşam Merkezi’nde MHP Gemlik İlçe Başkanlığınca düzenlenen üye katılım toplantısında, partisinin tarihin yüklediği sorumlulukla hareket ettiğini, coğrafyadaki gelişmeleri titizlikle izlediğini dile getirdi. Ayrıca, milletin güvenliğini, refahını her şeyin üzerinde tutan bir anlayışla hareket ettiklerini belirtti.

GELİŞEN OLASILIKLAR VE SEBEPLER

Büyükataman, günübirlik menfaatler için yapılan dar siyaset anlayışını reddettiklerini vurguladı. Yeni yüzyılda küresel ölçekte tüm dengelerin değiştiğine dikkat çekti ve bölgede yaşanan gelişmelerin Türkiye’nin bekası için önemli adımlar atmayı zorunlu kıldığını kaydetti. “Emperyalizmin bölücü planları bölgemizde kol gezmekte, siyonizmin azgın saldırganlığı, her geçen gün artmaktadır.” diyerek şu şekilde devam etti: “Soykırımcı İsrail’in Gazze ve Filistin üzerindeki vahşi saldırılarını coğrafyamıza yayma çabası ortadadır. Siyonizmin bu saldırganlığının esas hedefinin Türkiye olduğu artık aşikardır.”

ÇÖZÜME YAKLAŞIM VE MÜCADELE

“Terörsüz Türkiye” politikasına da değinen Büyükataman, “Kırk yıllık terör belası, şükürler olsun ki bitmek üzeredir. Devletimizin ilgili birimleri, süreci büyük bir ciddiyetle takip etmektedir.” dedi. 27 Şubat çağrısının terör örgütü PKK’nın tüm bileşenleri için bağlayıcı olduğunu belirtti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin terörün farklı isimler ve maskeler altında türemesine tahammül etmeyeceğini ve terörle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini anlattı.

GELECEK VE HEDEFLER

Türkiye’nin terörsüz olma hedefinin, hiçbir ödün verilmeden yürütüldüğünü söyleyen Büyükataman, “Bizim attığımız adım, bir çözüm süreci değildir, bir teslimiyet politikası hiç olmamıştır.” şeklinde konuştu. Terörle mücadele tarihine de atıfta bulunarak “Türk kimliğinin, üniter devlet yapımızın tartışma konusu olması asla söz konusu değildir.” ifadesinde bulundu.

Büyükataman, sözlerini şu şekilde bitirdi: “Terörsüz Türkiye hedefimizin başarıya ulaşması, ülkemizin hem ekonomik hem de sosyal alanda kalkınmasını hızlandıracak. Devir, Türk devridir. Türkiye Yüzyılı’nda önce ülkemiz sonra coğrafyamız, terörden tamamen temizlenecek. Cumhur İttifakı’nın iradesiyle birliğimiz ve kardeşliğimiz perçinlenecek, Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatılacaktır.” Konuşmanın ardından yeni üyelere rozetleri takıldı.