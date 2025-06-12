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MHP Genel Sekreteri Tepki Gösterdi

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Tepkiler Yükseliyor

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, sosyal medya aracılığıyla yaptığı paylaşımda, İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu’nun TBMM Grup Toplantısı’ndaki konuşmasına karşı sert bir eleştiride bulundu. Dervişoğlu’nun Cumhur İttifakı ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi hedef alarak, “Terörsüz Türkiye” hedefini karalamaya çalıştığını vurguladı.

Koltuğa Hesap Yapıyor

Büyükataman, Dervişoğlu için, “Müsavat Dervişoğlu’nun tek hesabının koltuk hesabı olduğu aziz milletimizin malumudur” şeklinde bir değerlendirme yaptı. Bu ifadeleriyle, Dervişoğlu’nun siyasi amaçlar güttüğünü ve buna yönelik hareket ettiğini belirtti.

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