MHP İçin ‘Canların Türküsü’ Türküsü Yapıldı

MHP’DEN YENİ TÜRKÜ: ‘CANLARIN TÜRKÜSÜ’

MHP, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde hibe ettiği arsa üzerine kurulan Horasan Erenleri Hacıbektaş Kültür ve Cemevi Külliyesi için “Canların Türküsü” adında bir türkü besteledi. Türkü, Canfer Balçık tarafından yazıldı ve müziği İsmail Altunsaray’a ait. Elif Buse Doğan, türküyü seslendirerek esere hayat verdi. MHP bu türküye sosyal medya hesabı üzerinden yer verdi.

Türkü Alevi-Sünni Kardeşliğini Öne Çıkarıyor

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şunları belirtti: “MHP Genel Başkanımızın, Hacıbektaş’ta hibe ettiği arsa üzerine inşa edilen Horasan Erenleri Hacıbektaş Kültür ve Cemevi Külliyesi’ne ithafen kaleme alınan bu türkü, Alevi-Sünni kardeşliğini, milli birliği ve canların ortak yüreğini anlatıyor. Bu eser, aynı sofrada, aynı gönülde buluşanların türküsüdür.”

‘Canların Türküsü’ Sözleri

‘Canların Türküsü’nün sözleri şöyle: “Durudur dilimiz, kırk kapı açar / El ele verince kalmayız naçar / Her can vatan için serinden geçer / Bengi bir vatanın bekçileriyiz. / Canlardan mirastır bu ülke bize / Canımız fedadır Türkiye’mize / Birken bin oluruz, gerek yok söze / Nice yüzyılların öncüleriyiz. / Bağlıyız hem vatan, hem Ehl-i Beyt’e / Bu mübarek mülke, Cumhuriyet’e / Düşmeyiz zillete ya da gaflete / İki Mustafa’nın izcileriyiz. / Aynıdır yönümüz, kıblegahımız / Şaşmaz terazimiz, yok tamahımız / Hep doğruya doğru güzergahımız / Hakk’ın adaletin gözcüleriyiz. / İnsanoğlu yazar kökte, künyede / Ayrışmaya yer yok, sağlam bünyede / Hak bizi gözetsin iki dünyada / Bektaş-ı Velî’nin elçileriyiz. (Ay ile Güneş’in elçileriyiz.)”