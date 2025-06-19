MHP Iğdır İl Başkanı Tepki Gösterdi

USULSÜZLÜK İDDİALARINA SERT TEPKİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Iğdır İl Başkanı Hüseyin Ateş, Kurban Bayramı öncesinde Iğdır İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilen 40 kişilik personel alımına dair usulsüzlük iddialarına karşı sert bir şekilde karşı çıktı. Başkan Ateş, İl Başkanlığına gelen çok sayıda şikayet üzerine bir açıklama yaparak, “Kıymetli hemşerilerimiz Iğdır Özel İdaresi alımıyla alakalı bizi arayanlar oluyor. Bayram arifesinde mesai bittikten sonra yapılan bu alım elbette ki sizler gibi bizleri de rahatsız etmiştir. Alınan her bir kişinin kimler olduğunu, adil ve liyakate dayalı bir alım olup olmadığını, konunun takipçisi olarak sizlerle paylaşacağız” dedi.

İŞKUR ÜZERİNDEN DEVAM EDEN SÜREÇ

Tepkilerin ardından İl Özel İdaresi, alım sürecinin İŞKUR üzerinden devam ettiğini açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, “İl Özel İdaremiz Personel Limited Şirketi bünyesinde, 12 farklı iş kolunda istihdam edilmek üzere 40 kişilik işçi alımına ilişkin süreç başlatılmıştır. Söz konusu süreç, İŞKUR üzerinden ilan edilmiş olup, başvurular İl Özel İdaremiz tarafından alınmaktadır. Başvuru süreci devam etmekte olup an itibarıyla başvuru yapan kişi sayısı 258’e ulaşmıştır” denildi.

BAŞVURU SONRASI SÜREÇ

Açıklamada ayrıca, başvuruların tamamlanmasının ardından şartları taşıyan adayların yazılı ve sözlü sınavlara tabi tutulacağı, başarılı olanların kamuoyuyla paylaşılacak nihai asil listede ilan edileceği belirtildi. Kamuoyuna yansıyan bazı asılsız listeler hakkında da bilgi verilerek, “Kamuoyunu yanıltmaya yönelik olan bu tür içeriklere itibar edilmemesi önemle rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadesi kullanıldı. Ancak duyurunun yapıldığı saatte vatandaşlar, İŞKUR ve İl Özel İdaresi web sitelerinde alımla ilgili herhangi bir duyuruya ulaşamadı.