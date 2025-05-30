MHP İzmir Başkanı, CHP’yi Eleştirdi

İZBAN GREVİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çalışan Genel-İş’e üye işçilerin greviyle alakalı olarak, CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başarısızlıklarını gizlemek için suçu başkalarına atarak sorumluluklardan kaçtığını belirtti. Şahin, yazılı bir açıklama yaparak, Büyükşehir Belediyesi’nin İzmir halkıyla alay ettiğini ifade etti.

BELEDİYE YETKİLERİNE YENİ ELEŞTİRİLER

Şahin, vatandaşların mevcut yollardaki zor durumunu vurgulayarak, “CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi kendi beceriksizliklerini, iş bilmezliklerini ve adam kayırmacılıklarını örtbas etmek için suçu başkalarına atarak sorumluluktan kaçabileceğini sanıyor. Ancak gerçekler ortada.” dedi. Ayrıca, belediyedeki kadro sayısının 20 binden 42 bine çıkarıldığını iddia etti.

PERSONEL GİDERLERİ VE HİZMET ÜRETİMİ

Şahin, belediyenin bütçesinin yüzde 40’ını personel giderlerine harcadığını ve bu nedenle işçilerin rahat edemediğini belirtti. “Ne hizmet üretebilir ne de yatırımlara kaynak ayırabilirsin. Sonuç mu? Vatandaş yollarda perişan, belediye ise SGK primlerini bile ödeyemez duruma düşer. İzmir, ehliyetsizliğin, liyakatsizliğin ve partizan kadrolaşmanın ağır faturasını ödüyor ama artık sabır taşı çatladı.” şeklinde konuştu.

GREVE İLİŞKİN SON GELİŞMELER

Grev, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK’e bağlı Genel-İş arasında yaklaşık 23 bin işçiyi kapsayan toplu iş görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine başlatıldı. Sendika, 28 Mayıs gecesi grev uygulamasına geçti. Dün Basmane Meydanı’nda toplanan işçiler ise Kültürpark’ta eylem başlatmıştı.