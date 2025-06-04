MHP İzmir Başkanı, Grevleri Kınadı

GREVE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde çalışan yaklaşık 23 bin işçinin, toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle başlattığı grev hakkında “Bu ağır sonuçların sebebi CHP zihniyetidir.” ifadesini kullandı. MHP İl Başkanlığından yapılan açıklama çerçevesinde, kentin ilçelerinde yürütülen bölgesel teşkilat toplantıları tamamlandı. Bu toplantılarda “Terörsüz Türkiye” hedefi ve yerel sorunlar ele alındı.

MİLLİ BİRLİK VURGUSU

Açıklamada yer alan görüşlerinde MHP İl Başkanı Veysel Şahin, milli birlik ve bütünlüğün önemine dikkat çekti. “Terörsüz Türkiye” amacı doğrultusunda çalışan ve çabalayan herkesle kucaklaştıklarını söyleyen Şahin, “Türkiye teknolojik atılımlarda bölgesinde ve dünyada etkili bir güç haline geldi. Liderimiz MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ne yaptığını biliyor. Kendilerine ve devletimize inanıyor, güveniyoruz. Terörsüz Türkiye adımlarıyla Türk ve Türkiye Yüzyılı’nda yeni çağlara adım atacağız.” şeklinde konuştu.

İŞ GÜCÜ SORUNLARI

Şahin, İzmir’de 28 Mayıs gecesi başlayan işçilerin grevine dair açıklamalarına da devam etti ve “20 bin kişinin istihdam edilmesi gereken yere 42 bin kişi yerleştirilmiştir. Bir kişinin ekmeğini iki kişiye bölmek ikisinin de mutsuz olması, devletin bütçesini çarçur etmek demektir. Tunç Soyer’in şahsi çıkarları için kendi partisine kurduğu tuzağın faturasını çalışan emekçiler, belediye ve hemşerilerimiz ödemektedir.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, sendika temsilcilerinin İzmir’i tehdit etmesinin ve hayati hizmetleri engellemesinin de dikkat çekici bir durum olduğunu belirten Şahin, “Neresinden bakarsak bakalım, bu ağır sonuçların sebebi CHP zihniyetidir.” dedi.