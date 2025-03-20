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MHP Kadın Politikaları İftarda Öğrencilerle Buluştu

İFTAR YEMEĞİ DÜZENLENDİ

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum Palandöken Kadın Aile Çocuk ve Engelli Politikaları Başkanlığı, öğrencilerle bir araya gelerek iftar yemeği düzenledi. Bu etkinlik, toplumsal dayanışmanın güçlenmesi amacıyla gerçekleştirildi.

TEŞEKKÜR MESAJI YAYINLANDI

MHP Palandöken Kadın Aile Çocuk Engelli Politikaları (KAÇEP) tarafından yapılan açıklamada, “Desteklerinden ötürü MHP Palandöken Başkanımız Abdullah Karaoğlu beyefendi ve yönetimine teşekkürlerimizi sunarız. Erzurum Asena Birimi İl Başkanı Hilal Hanım ve yönetimine ayrıca katılım sağlayan bütün öğrencilerimize teşekkür ederiz” ifadeleri yer aldı.

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