MHP kampa giriyor

Milliyetçi Hareket Partisi, genel başkan Devlet Bahçeli’nin liderliğinde Ankara Kızılcahamam’da toplanıyor.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), seçim çalışmalarını ele almak için kampa giriyor. Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında yapılacak kamp, Ankara Kızılcahamam’da cuma günü başlayacak. Kampta, genel merkez ve teşkilat faaliyetleri görüşülecek.

Milliyetçi Hareket Partisi, Ankara Kızılcahamam’da kampa giriyor. Üç gün sürecek kamp, 13-15 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek.

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin başkanlık edeceği kampa, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile milletvekilleri katılacak.

Teşkilat çalışmalarından terörle mücadeleye kadar birçok konu masada

Kampta, seçimlere yönelik çalışmalar, iç ve dış politikaya ilişkin gelişmeler ve ekonomideki son veriler ele alınacak.

Milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimine hazırlık kapsamında atılan adımlar değerlendirilecek. Genel merkez ve teşkilat çalışmalarının yol haritası çizilecek.

Kampta ayrıca MHP’nin “Adım Adım 2023” temalı programları da masada olacak.

Bu kapsamda il, ilçe, köy, komşu ve esnaf ziyaretlerinin raporları gözden geçirilecek.

Bunun yanı sıra terörle mücadeleden küresel gelişmelere kadar Türkiye’yi ilgilendiren konular hakkında sunumlar yapılacak.