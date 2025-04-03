MHP Kayseri İl Başkanı Türkeş’i Andı

MHP’DEN TÜRKÜŞ’Ü ANMA MESAJI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, merhum Alparslan Türkeş’in vefatının 28. yıl dönümünü unutmadı. Kalın yayımladığı mesajında; “Türk milletinin gönlünde müstesna bir yeri bulunan merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş’i, vefatının yıldönümünde dualarla anıyoruz. Aziz hatıralarını hürmet ve minnetle yad ediyoruz. Onun davası için verdiği mücadelelerde karamsarlığa ve kötümserliğe yer yoktu. Türk dünyasının bilge liderini anlamanın yolu; onu tanımak, anlamak ve yaşatılmasına hizmet etmektir” ifadelerini kullandı.

TÜRKEŞ’İN DAVASI VE MİRASINI VURGU

MHP Kayseri İl Başkanı Kalın, Alparslan Türkeş’in yaşamını Türklüğün ebedi bekasına adadığını belirtti. Vefatının 28. yılında Türkeş’i unutmayan Başkan Kalın, “Kurucu Genel Başkanımız merhum Alparslan Türkeş, tarihin haklı çıkardığı bir dava adamı ve bir lider olarak, Türk Milleti’nin gönlünde taht kurmuştur. Onun ebedi istirahatgahı da Ülkücü Hareketinin iman dolu kalbi olmuş, Başbuğumuzun şahsında bıraktığı, miras ve emanet olarak inandığı dava yolunda göstermiş olduğu hedefler, Ülkücü Hareketin yolunu ilelebet aydınlatacaktır” dedi.

BAŞBUĞUN MİRASI VE GELECEK VAHİYİ

Kalın, Türkeş’in bir asker ve vazgeçilmez bir politikacı olarak hayatına devam ettiğini belirtti. Türkeş’in liderliği sayesinde pek çok insanı etrafa topladığını ve heyecanlandırdığını vurgulayan Kalın, “Türkeş’in bütün ömrü Türk milletinin hizmetinde geçti ve ülkemiz aleyhine olan bütün hareketlerin karşısına bükülmez bir irade ile çıktı. Ömrü boyunca zorluklardan asla yılmamış, inandığı doğrulardan taviz vermemiş, manevi ve tarihi değerlerimizden oluşan bir siyaset modeli kurmuş; daima yarınlara ön açmış ve feyiz vermiş, istikbalin peşinde koşmuştur” dedi.

MİLLİ HAREKETİN SÜREKLİLİĞİ

Kalın, şartlar ne kadar ağır olursa olsun, Türkiye ve Türk milleti için mücadele etmekten asla yorulmayacaklarını söyledi. “Bu, Başbuğumuzun izinden yürüyen bozkurtların, geçmişimize ve muhterem ecdadımıza vefa ve gönül borcunun bir gereğidir. Bugün de bizler, merhum Başbuğumuzun emaneti olan MHP çatısı altında, Türkiye’mizin bekası, milletimizin refahı ve devletimizin güçlenmesi için azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz” diyerek sözüne devam etti.

Kalın, Türkeş’in davasını bayraklaştıran bir lider olduğunu vurgulayarak, “Onun davası için verdiği mücadelelerde karamsarlığa ve kötümserliğe yer yoktu. Türk dünyasının bilge liderini anlamanın yolu; onu tanımak, anlamak ve yaşatılmasına hizmet etmektir. Onun çizdiği kutlu yolda, milli birlik ve beraberlik şuuruyla hareket ederek, Türkiye’yi daha güçlü yarınlara taşımak en büyük vazifemizdir” şeklinde sözlerini tamamladı.