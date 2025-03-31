Mhp Kayseri İl Başkanlığı Bayramlaşma Programı

PARTİ PROGRAMI BAYRAMLAŞMA ETKİNLİĞİ İLE GERÇEKLEŞTİ

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanlığı, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ile MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’un katılımıyla bayramlaşma etkinliği düzenliyor. MHP İl Başkanlığı’nda gerçekleştirilen programa, iki milletvekili, İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, il yönetimi, parti üyeleri ve çok sayıda vatandaş katılım gösteriyor.

İL BAŞKANINDAN TEŞEKKÜR VE HEDEFLER

Programda konuşma yapan MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, “Çok şükür ki bir bayrama daha hep beraber kavuştuk. Hep beraber böylesine güzel bir ortamda bayramlaşma imkanını yakaladık. Allah’a binlerce şükürler olsun. Malumunuz olduğu üzere bayramlar hem kucaklaşma hem de dargınların barıştığı, insanların helalleştiği günlerdir. 5 buçuk aydır görevde olan bir il başkanı olarak bu zamana kadar kırdığımız, bilmeden üzdüğümüz kim varsa hepsinden burada helallik istiyorum. Ben de bu zamana kadar hiç kimseden incinmedim. Gerçekten çok güzel bir çalışma ortamı yakaladık. Çok güzel bir yönetim kurulu oluşturduk. Allah bundan sonra bizleri nice bayramlara kavuştursun diyor, herkesin bayramını tebrik ediyorum” şeklinde ifadelerde bulundu.

Konuşmanın ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve il yönetimi, partililerle ve vatandaşlarla bayramlaşıyor.