MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayserispor’un Başarılarını Vurguladı

KAYSERİSPOR’UN BAŞARISI VE GELİŞMELERİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayserispor’a dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Ersoy, Kayserispor’un 3-1 galip geldiği Antalyaspor maçının ardından, “Kayserispor bu seneyi çok büyük problemlere rağmen atlattı” şeklinde konuştu.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, takımın puanını 44’e çıkardığını belirterek, “Lig boyunca son 3 hafta kala düşmemeyi garantiledi. Bu takımı 15 puanda yüz üstü bırakan, 15 puanda bu ekibe teslim eden bir yapı vardı. Onlar ‘bu takım düşer’ diyorlardı. Ben her fırsatta ‘Kayserispor düşmez’ dedim. Bazı başarıların bir tane baş mimarı olur. O da Nurettin Açıkalın. Hakkını vermek gerekir. Nurettin Açıkalın, hem idari hem de sportif anlamda takımı disipline ederek bugünlere getirdi. Kayserispor bu seneyi çok büyük problemlere rağmen atlattı. Gelecek senede çok farklı bir Kayserispor izleyeceğimizi düşünüyorum.” dedi.

DESTEK ÇAĞRISI VE TEŞEKKÜR

Kendilerine karşı düşmanca duygular besleyenlere seslenen Ersoy, “Biz bu takımı düşürmeyiz” diye ekledi. Düşer diye bekleyenlerin, Kayserispor’a daha sıcak davranabileceklerini belirtti. “Kayserispor herkesin kulübü. Biz sahip çıkıyoruz ama onlar bizden daha fazla sahip çıksınlar.” ifadesiyle sözlerini sürdürdü. Ayrıca, takıma emek verenlere teşekkür eden Baki Ersoy, “Bu stresle ve sinir harbinde yaşanılanları siz de görüyorsunuz. Bu kolay iş değil. Başkanım olmanın yanında yönetim kurulu üyelerine, sportif direktörümüze, teknik direktörümüze, futbolcularımıza ve Kayserispor’a emek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah yollarını açık etsin. Üzerimize düşen ne varsa yapmaya söz veriyorum.” şeklinde konuştu.