Mhp Kayseri Üye Kampanyası Başlatıyor

MHP KAYSERİ’DE ÜYE KAMPANYASI BAŞLATTI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Teşkilatı, yeni bir üye kampanyasına start veriyor. “38 günde 3838 üye” hedefiyle yola çıkan teşkilat, Kayseri’de birlik ve beraberlik ruhunu daha da güçlendirmeyi amaçlıyor. MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, İl Divanı ve 16 ilçe başkanının katılımıyla düzenlenen toplantıda kampanyanın başlangıcı duyuruldu.

KAMPANYANIN ANLAMINA DİKKAT ÇEKTİLER

Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri’nin her zaman MHP’nin kalesi olduğunu vurguladı ve “Bu hedef sadece bir rakam değil; gönüllere dokunmanın, davamızı büyütmenin ve geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlemenin göstergesidir” dedi. İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın ise, “Kayseri’de gönül seferberliği başlatıyoruz. 38 gün içinde 3838 yeni üyeyi partimize kazandırarak MHP’nin gücüne güç katacağız” ifadelerini kullandı.

MHP Kayseri İl Teşkilatı, belirlenen hedef doğrultusunda sahada aktif çalışmalara başlayacak. İlçe teşkilatlarının katılımıyla gerçekleştirilecek üye kampanyasının, Kayseri’de güçlü bir etki yaratması bekleniyor.

İlkadım’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

İlkadım'da gerçekleştirilen operasyonda 3 bin 200 sentetik uyuşturucu madde yakalandı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Çiğli’de Yangın, Evi Kullanılamaz Hale Getirdi

İzmir'in Çiğli ilçesindeki bir evde çıkan yangın, itfaiye tarafından kontrol altına alındı. Elektrik kontağından kaynaklandığı düşünülen yangın, evi kullanılmaz duruma getirdi.

