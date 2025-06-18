MHP Kayseri Vekili Özdemir, Kene Vakalarını Bildirdi

KENE ISIRMA VAKALARI İÇİN SORU ÖNERGESİ

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, kene ısırması olayları ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı’na soru önergesi verdiklerini belirtti. Özdemir, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Son dönemlerde ülkemizin çeşitli şehirleri ile beraber Kayseri’de de görülmeye başlayan ve ne yazık ki kimi hemşerilerimizin hayatını kaybetmelerine sebep olan kene ısırması vakalarıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı’yla beraber Sağlık Bakanlığı’na soru önergeleri verdik” dedi.

AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ VURGULAR

Özdemir, acil önlemlerin alınarak hemşerilerin yerel ve merkezi politikalarla korunmasının önemine dikkat çekti. “MHP olarak konunun hassasiyetle takibini sürdürüyoruz” ifadeleriyle, kene ısırması vakaları konusundaki takiplerinin devam ettiğini vurguladı. Bu durum, hem yerel halk hem de sağlık hizmetleri açısından önem taşıyor.

POLİTİKALAR VE HALKİ KORUMA YAKLAŞIMI

Kene ısırması vakalarının artışı, halk sağlığı için gereken bir konu olarak öne çıkıyor. Özdemir’in açıklamaları, acil müdahale gerekliliğini ve dikkatle izlenmesi gereken bir durumu gündeme getiriyor. Konuyla ilgili atılacak adımlar, halk sağlığını korumak adına büyük önem arz ediyor.