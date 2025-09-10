MHP Kırıkkale Milletvekili Av. Halil Öztürk, Kanun Teklifleri Üzerine Açıklama Yaptı

ÇOCUK SUÇLULUĞU ÜZERİNE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

MHP Kırıkkale Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Av. Halil Öztürk, çocukların karıştığı ciddi olayları hatırlatarak, çocukları suça yönlendirenlere ağır cezalar içeren kanun teklifinin son aşamasına geldiğini belirtti. Öztürk, çocukların korunması ve adalet dengesinin güçlenmesi için Türk Ceza Kanunu’nda yapılacak değişikliklerle ilgili kamuoyunu bilgilendirdi. Türkiye’nin farklı şehirlerinde meydana gelen ve toplumun moralini zedeleyen çocuk suçluluğu olaylarına dikkat çeken Öztürk, söz konusu teklifin caydırıcılığı artıracağının ve mağduriyetlerin önüne geçeceğinin altını çizdi.

ÖRNEK VAKALARIN ALTINDA YATAN SORUNLAR

Öztürk, İstanbul Kadıköy’de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin yaşıtları tarafından katledilmesi, Ankara Keçiören’de 14 ve 17 yaşındaki iki genç tarafından bir gencin yaşamına son verilmesi ve İzmir Balçova’da 16 yaşındaki bir saldırganın yaptığı polis merkezine yönelik silahlı saldırı sonucunda iki güvenlik görevlisinin hayatını kaybetmesini örnek gösterdi. “Bu tür olaylar, çocukların suça sürüklenmesini önleyici caydırıcı tedbirlerin ne kadar hayati olduğunu ortaya koyuyor” diye ifade etti.

KANUN TEKLİFİNİN DETAYLARI

Kanun teklifinin içeriği hakkında bilgi veren Öztürk, 15-18 yaş grubu çocukların ceza sorumluluğunun net bir şekilde belirlendiğini, kasten öldürme, cinsel istismar, yağma ve terör suçları için yaş indiriminin söz konusu olmadığını vurguladı. Ayrıca, çocukları suça sürükleyenlerin ceza oranlarının artırılacağını belirten Öztürk, “Kanun teklifimizle hem çocukların korunmasını hem de mağdurların adalet hissinin tam olarak sağlanmasını amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.