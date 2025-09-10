MHP Kırıkkale Milletvekili Öztürk Açıklamada Bulundu

ÇOCUK SUÇLULUĞUNA DİKKAT ÇEKİYOR

MHP Kırıkkale Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Av. Halil Öztürk, İstanbul, Ankara ve İzmir’de çocukların dahil olduğu ciddi olayları hatırlatarak, çocukları suça sürükleyenlere ağır cezalar getiren kanun teklifinin son aşamaya geldiğini belirtti. Öztürk, çocukların korunması ve adalet dengesinin sağlanması için Türk Ceza Kanunu’nda yapılması gereken değişikliklerin tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı. Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşanan ve toplumda derin yaralar açan çocuk suçluluğu olaylarına dikkat çeken Öztürk, “Bu tür vakalar, çocukların suça sürüklenmesini önleyecek caydırıcı tedbirlerin ne kadar elzem olduğunu göstermektedir” dedi.

KANUN TEKLİFİNİN DETAYLARI

Öztürk, hazırlanan teklifin caydırıcılığı artıracağını ve mağduriyetlerin önüne geçeceğini vurguladı. İstanbul Kadıköy’de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin yaşıtı tarafından yaşamını yitirmesi, Ankara Keçiören’de 14 ve 17 yaşındaki iki saldırganın 22 yaşındaki bir genci öldürmesi ve İzmir Balçova’da 16 yaşındaki saldırganın polis merkezine yönelik gerçekleştirdiği silahlı saldırı sonucu bir polis memuru ile bir başmüfettişin şehit olması gibi olaylar örnek gösterdi.

Öztürk, kanun teklifinin 15-18 yaş aralığındaki çocukların ceza sorumluluğunu net bir şekilde tanımladığını, kasten öldürme, cinsel istismar, yağma ve terör suçlarında yaş indiriminin uygulanmayacağını, ayrıca çocukları suça iten kişilere verilen cezaların artırılacağını aktardı. Öztürk, “Kanun teklifimizle hem çocukların korunmasını hem de mağdurların adalet duygusunun tam olarak sağlanmasını amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.