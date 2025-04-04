MHP Kurucu Lideri Alparslan Türkeş Anıldı. Ülkü Ocakları Program Düzenledi. Sergi Açıldı Ve Mevlit Okutuldu. MHP İl Başkanı Konuşma Yaptı. Başbuğ’un Emaneti Gençlere Aktarılıyor. Türk-İslam Ülküsü Yâd Edildi

MHP’NİN KURUCU LİDERİ ALPARSLAN TÜRKEŞ KAYSERİ’DE ANILDI

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) kurucu lideri Alparslan Türkeş, vefatının yıldönümünde doğduğu topraklar olan Kayseri’de düzenlenen törenlerle yad edildi. Anma programları kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda fotoğraf sergisi açılırken, Bürüngüz Camii’nde mevlit okutuldu.

ÜLKÜ OCAKLARI’NDAN DUYGULU AÇIKLAMA

Ülkü Ocakları İl Başkanı Halit Yağmur yaptığı konuşmada; “Başbuğumuz, Türk – İslam ülküsünün yılmaz savunucusu, fikir babamız Alparslan Türkeş’in ölüm yıldönümü vesilesiyle kendisini rahmet ve minnetle anıyoruz. Bizler; Başbuğ’un evlatları olarak memleketi Kayseri’de bizlere emanet ettiği bu kutsal davada hareket etmekten gurur duyuyoruz” dedi. Yağmur, Kayseri’nin her köşesini Türkeş’in anısıyla donattıklarını belirterek, “Soyadımız Türkeş olmasa da bizler onun evlatlarıyız” ifadelerini kullandı.

MHP İL BAŞKANI KALIN’DAN ANLAMLI MESAJ

MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, sergi ziyaretinde yaptığı açıklamada; “Rahmetli Başbuğ’umuz Mustafa Kemal Atatürk’ten sonra Anadolu çocuklarına milliyetçiliği aşılayan yegane siyasetçidir” dedi. Kalın, Türkeş’in bıraktığı iki kutsal emanetin Ülkü Ocakları ve MHP olduğunu vurgulayarak, “Alparslan Türkeş’i hala hatırlatmak, hala anlatmak bizlerin boynunun borcu” şeklinde konuştu.

TÜRKEŞ’İN MÜCADELE DOLU HAYATI

Konuşmasında Türkeş’in yaşamına da değinen Kalın, “Alparslan Türkeş’in hayatı tabutluklarla meydanın arasında, zindanlarla salonların arasında mekik dokuyan ama dümdüz çizgisinden zerre taviz vermeyen bir hayattı” ifadelerini kullandı. MHP İl Başkanı, Türkeş’in Türk siyasetine ve milletine yaptığı katkıların saymakla bitmeyeceğini belirterek, gün boyu süren anma programlarına dikkat çekti.