MHP Kütahya Milletvekili 1 Milyon TL Bağışladı

MHP KÜTAHYA MİLLETVEKİLİNDEN DESTEK

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, TFF 3. Lig’de mücadele eden Kütahyaspor’a 1 milyon TL bağış yaptı. Erbaş, Kütahyaspor yönetimiyle gerçekleştirdiği görüşmede, kulübü kentin en önemli değerlerinden biri olarak değerlendirdi.

KÜTAHYASPOR’A SAHİP ÇIKILMALI

Kütahyaspor’un Kütahya’nın ortak paydası olduğunu dile getiren Erbaş, “Hep birlikte sahip çıkmalıyız” ifadesini kullandı. Toplantının ardından Erbaş, kulübe verdiği 1 milyon TL ile Kütahyaspor’a önemli bir destek sağladı.

Exxen Spor Canlı Maç İzle!

Dünya Kupası Elemeleri'nin heyecanı, EXXEN üzerinden canlı yayınla takip ediliyor. Kullanıcılar, akşamki maçı kesintisiz izlemek için platforma yöneliyor.
Alaçam Belediye Başkanı Desteği Verecek

Alaçam'da 65 mahalledeki 1800 öğrenciye kırtasiye malzemesi desteği verileceği duyuruldu. Destek, hayırsever iş insanlarının katkılarıyla hayata geçirilecek.

