MHP’li Adan, Terörsüz Türkiye’yi sürdürüyoruz

TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN MİLLİ BİRLİK VE DAYANIŞMA

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) “Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik” temasıyla gerçekleştirdiği “Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları”, İstanbul’da bir otelde MHP İstanbul İl Başkanlığı öncülüğünde düzenlendi. Toplantının divan başkanlığını, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Celal Adan yaptı.

TEHDİT BOYUTUNDAKİ GELİŞMELER

Adan, programda “Terörsüz Türkiye” hamlesinin idrak edilmesi için Türkiye’nin çevresindeki gelişmeleri analiz etme gerekliliğine dikkat çekerek, “Türkiye dimdik ayakta dursa da etrafımızdaki gelişmeler ciddi bir tehdit boyutuna gelmiştir” dedi. Milli birlik ve iç barışın hayati bir öneme sahip olduğunu belirten Adan, “Fakat Milliyetçi Hareket Partisi için ‘Terörsüz Türkiye’ projesi yalnızca bir güvenlik meselesi değildir” ifadesini kullandı. Adan, bu girişimin, uluslararası politikanın kanlı satranç tahtasında herkesin şaşıracağı bir hamle olduğunu söyledi.

FARKLI BİR SÜREÇ

Adan, yıllardır süregelen terörle mücadele için daha önce çeşitli girişimler olduğunu ancak ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinin farklı bir boyutta olduğunu vurguladı. “Bu hamle tartışmasız bir devlet inisiyatifidir. Ötekilerden üç farkı vardır” diyerek açıklamalarına devam eden Adan, bu sürecin, terör örgütünün feshi ve silah bırakılmasıyla başladığını belirtti. Meclisteki tüm partilerin bu çalışmada yer almasının, ortaya çıkacak kararların milli mutabakat değeri taşıyacağına vurgu yaparak, sürecin lideri olan Devlet Bahçeli’nin Türk milliyetçileri tarafından başlatıldığını sözlerine ekledi.

GELİYOR KONUŞMASI VE REDDEDİLMEZ UNSURLAR

Adan, “Terörsüz Türkiye” projesinin kesinlikle dışarıdan gelen taktikler ile yürütülmeyeceğini, bu hamlenin milletin evlatları tarafından hayata geçirileceğini ifade etti. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız da amaçlarının herkesin gözyaşlarının akmadığı bir gelecek inşa etmek olduğunu dile getirerek, “Anayasanın ilk dört maddesi bizim kırmızı çizgilerimizdir” dedi. Yıldız, bu maddelerin hiçbir zeminde tartışma konusu olamayacağını belirtti.

ÖNEMLİ BİR DÖNEM

Yıldız, Devlet Bahçeli’nin “Terörsüz Türkiye” çağrısından bu yana önemli bir sürecin geride kaldığını ve bu sürecin kimseden yardım almadan yürütüldüğünü ifade etti. Bu yeni sürecin toplumu tamamen kucaklayacağını, temel hak ve özgürlüklerin alanını genişleteceğini belirten Yıldız, vatandaşın devlete olan güvenini artırmaya yönelik adımlar atılması gerektiğini vurguladı.