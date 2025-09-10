MHP’li Başkan G. Ö. Hakkında Şantaj!

ŞANTAJ VE TEHDİT SUÇLAMASI

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde MHP İlçe Başkanı G. Ö. hakkında, eski parti yöneticisi Y.S. tarafından şantaj ve tehdit suçlamasıyla suç duyurusunda bulunulmuş. Y.S., 2023 yılında başladığını iddia ettiği gönül ilişkisini bitirmek istediğinde tehditlerle karşılaştığını öne sürüyor. “Otel kayıtları ve bağ evi görüntüleriyle tehdit etti” ifadelerini kullanıyor.

TEHDİTLERİN NEDENİ VE İDDİALAR

Y.S., birlikte oldukları dönemde otel kayıtlarının tutulduğunu ve Özdemir’in bu görüntüleri ailesine ve internete sızdırmakla tehdit ettiğini belirtiyor. Ayrıca, bağ evinde gizli bir kamera olduğunu ve görüntüleri paylaşmakla tehdit ettiği iddialarını dile getiriyor.

GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ SONRASI TEHDİTLER

İddialara göre, Özdemir ilçe başkanı olduktan bir ay sonra Y.S.’yi Kadın Kolları Başkanı olarak atamış. Ancak teşkilat içindeki bir tartışma nedeniyle görevinden istifa etmek isteyen Y.S., bu süreçte ilişkisini de sonlandırmak istediğini ve tehditlerin bu noktada başladığını aktarıyor. “Eşimle birlikte savcılığa başvurdum” diyor.

YASAL SÜREÇ VE MHP’DEN AÇIKLAMA YOK

Y.S., artan baskılar nedeniyle durumu eşine anlattığını ve boşanma kararı aldıklarını belirtiyor. Eşiyle birlikte Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını ve görüntülerin kamuoyuna yansımaması için tehdit edildiğini ifade ediyor. MHP Çayırova İlçe Başkanı G. Ö.’ye ulaşılmaya çalışılsa da herhangi bir yanıt alınamadı. MHP Kocaeli İl Başkanı Tuncay Batı’ya konunun iletildiği fakat henüz resmi bir açıklama yapılmadığı bildiriliyor.