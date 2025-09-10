MHP’li Başkan G. Ö. Tehdit İddiası!

SUÇ DUYURUSU VE İDDİALAR

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde MHP İlçe Başkanı G. Ö. hakkında, eski parti yöneticisi Y.S. tarafından şantaj ve tehdit suçlamasıyla suç duyurusunda bulunuluyor. Y.S., G. Ö. ile 2023 yılında başladığını iddia ettiği gönül ilişkisini sonlandırmak istediğinde tehditlerle karşılaştığını öne sürdü. “Otel kayıtları ve bağ evi görüntüleriyle tehdit etti” şeklinde ifade etti.

TEHDİT VE GÖRÜNTÜLER

Y.S., birlikte oldukları dönemde otel kayıtlarının tutulduğunu ve G. Ö.’nün bu görüntüleri ailesine ve internete sızdırmakla tehdit ettiğini belirtti. Ayrıca, bağ evinde gizli kamera olduğunu söyleyerek, görüntüleri paylaşmakla tehdit ettiğini iddia etti.

GÖREVDEN AYRILMA VE BASKILAR

İddialara göre, G. Ö. ilçe başkanı olduktan bir ay sonra Y.S.’yi Kadın Kolları Başkanı olarak atadı. Ancak teşkilat içindeki bir tartışma sonrası görevinden istifa etmek isteyen Y.S., bu süreçte ilişkisini de sonlandırmak istediğini ve tehditlerin bu aşamada başladığını ifade etti. “Eşimle birlikte savcılığa başvurdum” dedi.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA BAŞVURU

Y.S., artan baskılar nedeniyle durumu eşine anlatarak boşanma kararı aldığını belirtti. Eşiyle birlikte Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını, görüntülerin kamuoyuna yansımaması için tehdit edildiğini söyledi.

MHP’DEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

MHP Çayırova İlçe Başkanı G. Ö. ’ye ulaşılmaya çalışılsa da herhangi bir yanıt alınamadı. MHP Kocaeli İl Başkanı Tuncay Batı’ya da konunun iletildiği ancak henüz resmi bir açıklamanın yapılmadığı bildirildi.