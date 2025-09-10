MHP’li Başkan Hakkında Tehdit İddiası

ŞANTAJ VE TEHDİT SUÇLAMALARI

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde MHP İlçe Başkanı G. Ö. hakkında, eski parti yöneticisi Y.S. tarafından yapılan şantaj ve tehdit suçlamasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Y.S., 2023 yılında başlamış olan gönül ilişkisini sonlandırmak istediğinde tehditlerle karşılaştığını dile getirdi. “Otel kayıtları ve bağ evi görüntüleriyle tehdit etti” şeklinde ifade kullandı.

GİZLİ GÖRÜNTÜLERİN TEHDİDİ

Y.S., o dönemde otel kayıtlarının tutulduğunu belirtti ve Özdemir’in bu görüntüleri ailesine ve internete sızdırmakla tehdit ettiğini öne sürdü. Ayrıca, bağ evinde gizli kamera bulunduğunu ve görüntülerin paylaşılmasıyla tehdit edildiğini iddia etti.

GÖREVDEN İSTİFA VE TEHDİTLERİN BAŞLANGICI

Özdemir’in ilçe başkanı olduktan sadece bir ay sonra Y.S.’yi Kadın Kolları Başkanı olarak atadığı iddialar arasında yer alıyor. Ancak meydana gelen bir teşkilat içi tartışma sonrası görevinden istifa etmek isteyen Y.S., ilişkisini de sonlandırmak istediğini, tehditlerin bu aşamada başladığını dile getirdi.

SUÇ DUYURUSU VE BOŞANMA KARARI

Y.S., artan baskılar sonucunda durumu eşine anlattı ve boşanma kararı aldıklarını belirtti. Eşiyle birlikte Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını, görüntülerin kamuoyuna yansımaması için tehdit edildiklerini ifade etti.

MHP’DEN HENÜZ AÇIKLAMA YOK

MHP Çayırova İlçe Başkanı G. Ö. ile iletişime geçilmeye çalışılsa da herhangi bir yanıt alınamadı. MHP Kocaeli İl Başkanı Tuncay Batı’ya konunun iletildiği, ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadığı bildirildi.