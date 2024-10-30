MHP’li Büyükataman’dan Ahmet Özer Açıklaması

GÖZALTI SUÇLAMALARI

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in, “PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında” gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltı sonrasında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletvekili İsmet Büyükataman sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “CHP’nin terör örgütü ile somut bağı ve Özgür Özel’in ‘Kent Uzlaşısı’ adı altında kurduğu ittifakla belediyeleri Kandil’deki teröristlere peşkeş çektiği ayyuka çıktı” ifadesini kullandı.

TERRÖRLE MÜCADELE SÜRECİ

MHP’li Büyükataman’ın açıklamaları ise şu şekilde: “Özgür Özel’in ‘Kent Uzlaşısı’ kapsamında CHP ve Demokratik Emekçi Hareketi (DEM) tarafından Esenyurt’ta ortak aday gösterilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer bu sabah terörle mücadele ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla, terör örgütü üyeliği soruşturmasıyla gözaltına alındı. İlk bilgilere göre Ahmet Özer’in son 10 yıl boyunca PKK terör örgütü mensuplarıyla birçok irtibatı tespit edildi.”

CHP’NİN İTTİFAK BAĞLANTILARI

Ayrıca, “CHP’nin terör örgütü ile somut bağı ve Özgür Özel’in ‘Kent Uzlaşısı’ adı altında kurduğu ittifakla belediyeleri Kandil’deki teröristlere peşkeş çektiği ayyuka çıktı. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin yerel seçimlerden önce ‘Kent Uzlaşısı’nın gerçekte bir ‘PKK İttifakı’ olduğu yönündeki uyarılarının ne kadar haklı olduğu bir defa daha ortaya çıkmış oldu. Çok şükür, devletimiz gerekeni yapıyor, terörle mücadelemiz tüm hızıyla sürüyor.”

BELEDİYELERİN KONTROL ALTINA ALINMASI

“Türkiye’nin terörle mücadeledeki dik duruşu, terörü maşa olarak kullanan Türkiye düşmanlarının oyunlarını bozuyor. Bu kapsamda ‘Kent Uzlaşısı’ adı altında CHP-DEM ortaklığı ile kazanılan Akdeniz ve Toroslar Belediyeleri, İmamoğlu tarafından DEM Parti’ye kontenjan olarak verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri incelemeye alınmalı, belediyelerin terör örgütüne peşkeş çekilmesinin yolu kapatılmalıdır.” Özgür Özel’in “Kent Uzlaşısı” kapsamında CHP ve DEM tarafından Esenyurt’ta ortak aday gösterilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer bu sabah terörle mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonla, terör örgütü üyeliği soruşturmasıyla gözaltına alındı.