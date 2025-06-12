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MHP’li Büyükataman’dan Dervişoğlu’na Tepki

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TEPKİLERİN ARDINDAN AÇIKLAMALAR YAPILDI

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, sosyal medya hesabında İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu’nun TBMM Grup Toplantısı’nda sarf ettiği sözlere karşı bir tepki gösteriyor. Dervişoğlu’nun açıklamalarının ardından yaptığı yorumda, “Cumhur İttifakı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi hedef alarak, ‘Terörsüz Türkiye’ hedefini karalamaya çalıştığını” belirtiyor.

Büyükataman ayrıca, Dervişoğlu’nun siyasi tutumu hakkında da önemli ifadelere yer veriyor. “Müsavat Dervişoğlu’nun tek hesabının koltuk hesabı olduğu aziz milletimizin malumudur” diyerek, Dervişoğlu’nun tutumunu eleştiriyor.

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