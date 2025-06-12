MHP’li Büyükataman Dervişoğlu’na Tepki Gösterdi

İSİM ÖNDE GİDEN TEPKİLER

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu’nun TBMM Grup Toplantısı’ndaki konuşmada sarf ettiği bazı sözlere karşı tepki gösterdi. Büyükataman, Dervişoğlu’nun “Cumhur İttifakı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi hedef alarak, ‘Terörsüz Türkiye’ hedefini karalamaya çalıştığını” ifade etti.

MEVCUT DURUMUN ANALİZİ

Büyükataman, yapmış olduğu açıklamada Müsavat Dervişoğlu’nun amacının sadece koltuk hesabı olduğunu vurguladı. “Müsavat Dervişoğlu’nun tek hesabının koltuk hesabı olduğu aziz milletimizin malumudur” şeklinde bir durumu da dile getirdi. Bu açıklama, partiler arası polemiğin ne denli kızıştığını gösteriyor.