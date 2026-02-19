mhp-li-celal-adan-dan-ak-partili-vekillere-sert-tepki

İlk yoklamada yeter sayısı sağlanamadı

İKİNCİ YOKLAMADA YETER SAYI SAĞLANABİLDİ

Genel Kurul’da Milli Parklar Kanunu ve diğer bazı kanunlarda değişiklik önerilerini içeren teklifin görüşmeleri sırasında yapılan ilk yoklamada, gereken toplantı yeter sayısının sağlanamadığı bildirildi. Celal Adan, yoklamayı tekrarlattıktan sonra elektronik yoklama sonuçlarını açıklarken, bazı AK Partili milletvekillerinin isimlerini okuyarak bu duruma tepki gösterdi. “Burada olmadığı halde bunları nasıl gönderebiliyorlar ya? Hayret. Ayıp ya” şeklinde ifadelerle durumu eleştirdi.

BAŞKANVEKİLİ TEPKİ GÖSTERDİ

İkinci yoklamanın ardından toplantı yeter sayısının sağlandığı ve oturuma devam edildiği kaydedildi. Elektronik yoklamanın sonuçları anons edilirken, bazı AK Partili milletvekillerinin isimleri tekrar okundu. Başkanvekili Adan, salonda bulunmayan milletvekillerinin kağıt göndererek durum yaratmalarını eleştirerek, “Bu İrfan Çelikaslan, ondan sonra Serkan Bayram, Sunay Karamık, Cantürk Alagöz, Fatma Öncü, bunlar niye kağıt gönderiyor? Bak, geçen hafta, geçen bir sefer çok ağır ifade kullanmıştım. Burada olmadığı halde bunları nasıl gönderebiliyorlar ya? Hayret. Ayıp ya” dedi.

TOPLANTI DEVAM ETTİ

Yoklama işleminin ardından Celal Adan, “Toplantı yeter sayısı vardır” diyerek oturumun devam ettiğini açıkladı. Bu gelişmeler, milletvekilleri arasında dikkat çekti.