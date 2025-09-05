MHP’li Feti Yıldız Tarih Verdi: Meclis Öcalan’ı Dinleyebilir

MILLI DAYANIŞMA KOMİSYONU ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYOR

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Meclis’te oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Yıldız, komisyonun TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un liderliğinde Abdullah Öcalan’ın beyanlarını alma planında olduğunu ifade etti. “Öcalan’ın beyanlarını almak üzere, zamanlaması ve yöntemi dikkatle düşünülerek komisyon içerisinden 3-4 kişi seçilmesi bir zaaf oluşturmayacaktır” diye belirtti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Yıldız, “Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 05.08.2025 tarihinde TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş’un başkanlığında çalışmalara başlamıştır. Komisyon alınan karar uyarınca terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak kişi, kurum, sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin görüşlerini dinlemeye devam etmektedir” şeklinde konuştu.

TOPLANTILAR VE GÖRÜŞMELER

Yıldız, ayrıca, “7. toplantımızda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin eski Başkanlarının önerileri dinlenmiştir. Terörsüz Türkiye yolunda devlet kendi dinamiğini yaratmıştır. Türk devleti son üç yüzyılın en güçlü dönemini yaşamaktadır. Önümüzdeki hafta görüşmelere devam edilecektir” dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un, terör örgütü kurucusu Abdullah Öcalan’ın beyanlarını almak üzere seçilecek 3-4 kişinin yine bu komisyon içerisinden olacağını vurguladı.