MHP’li Feti Yıldız Tarih Verdi. Öcalan’ı Dinlemek İçin Komisyon Çalışacak

KOMİSYONUN ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİLER

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Meclis’te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun faaliyeti hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yıldız, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un liderliğinde yürütülen komisyonun, Abdullah Öcalan’ın beyanlarını almaya yönelik planlamalar yaptığını ifade etti. Yıldız, “Öcalan’ın beyanlarını almak üzere, zamanlaması ve yöntemi dikkatle düşünülerek komisyon içerisinden 3–4 kişi seçilmesi bir zaaf oluşturmayacaktır” şeklinde konuştu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Yıldız, açıklamasında Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 05.08.2025 tarihinde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un yönetiminde çalışmalarına başladığını belirtti. Komisyonun aldığı karara göre, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili kişi, kurum, sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin görüşlerini almaya devam ettiğini vurguladı. Yıldız, “7. toplantımızda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin eski Başkanlarının önerileri dinlenmiştir” dedi.

GÜÇLÜ BİR DEVLET DİNAMİĞİ

Yıldız, terörsüz bir Türkiye hedefi doğrultusunda devletin kendi dinamiğini oluşturduğunu ifade etti. Türk devletinin son üç yüzyıldaki en güçlü dönemini yaşadığını belirten Yıldız, “Önümüzdeki hafta görüşmelere devam edilecektir” dedi. Ayrıca, Meclis başkanı Numan Kurtulmuş’un, terör örgütü kurucusu Abdullah Öcalan’ın beyanlarını almak üzere seçilecek 3-4 kişilik komisyon belirlemesinin bir zaaf yaratmayacağını anlattı.

