MHP’li Kılıç, “Terörsüz Türkiye, tarihi bir hedeftir.” dedi

TERÖRSÜZ TÜRKİYE DAVASI BİR VİCDAN VE TARİH DAVASIDIR

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, “Terörsüz Türkiye davası sadece siyasi bir hedef değil, aynı zamanda bir vicdan ve tarih davasıdır.” diyerek önemli bir vurgu yaptı. Kılıç, MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal ile birlikte, “Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları” programında değerlendirmelerde bulundu. Filiz Kılıç, Tokat’ta Hüseyin Akbaş Spor Salonu’nda düzenlenen bu programda, toplantıların ilki Erzurum, ikincisi İstanbul, üçüncüsü ise Tokat’ta gerçekleştirildiğini belirtti. Tokat’tan başlayarak Türkistan’a ve tüm dünyaya sesleneceklerini ifade eden Kılıç, “Bu ses, milletin sesidir. Bu ses, vatanın sesidir. Bu ses, bin yıllık kardeşliğimizin sesidir.” dedi. Kılıç, Tokat’tan doğacak milli ruhun ülkenin dört bir yanına yayılacağına inandığını dile getirerek, “Her köye, her sokağa birliğin, dirliğin, kardeşliğin ve huzurun ateşini taşımak gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

KARDEŞLİK VE BİRLİK VURGUSU

Kılıç, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde tüm vatandaşların eşit olduğunu belirtti. “Bu vatanı bölmek isteyenlere karşı tek yumruk, tek yürek, tek bileğiz.” diyen Kılıç, geçmişten aldıkları güçle bugünden tekrar haykırdıklarını söyledi. Terörsüz Türkiye için birliği, kardeşliği ve iradeyi koruyacaklarını vurgulayarak, “Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin yüreğinde adeta bir kor ateş gibi Terörsüz Türkiye ateşi yanmaktadır.” dedi. Kılıç, “Terörsüz Türkiye demek, ‘muazzam bir aklın, muharrik bir ahlakın, mutena bir sabrın, muhteşem ve müteyakkız bir mücadelenin iman ve iradeyle yoğurulması’ demektir.” açıklamasında bulundu.

TOPLUMSAL YARA OLARAK GÖRÜYORUZ

Topsakal ise Türkiye’nin doğunun Avrupa’ya açılan kapısı olduğunu ifade etti ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Terörsüz Türkiye ve milli beraberlik” çağrısının önemli bir birleşim ve bütünleşim mesajı olduğunu belirtti. “Çünkü terör, bölünme demektir, fitne demektir.” diyen Topsakal, bu durumun toplumda yarattığı olumsuz etkilerin altını çizdi. Terörün yalnızca dağlarda değil, uluslararası güçlerin oyun masalarında da bulunduğunu ifade eden Topsakal, büyük Türkiye’nin bu oyunları bozacak güce sahip olduğunu belirtti.

FEDAKAR ŞEHİTLER VE GAZİLER

Topsakal, şehitler ve gazilerin emeğinin kutsal olduğunu vurgulayarak, “Bu kutsalın garantisi Milliyetçi Hareket Partisi’nin bizatihi kendisidir.” dedi. Toplantıya katılan, şehit aileleri ve gaziler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine teşekkür eden Kılıç ve Topsakal, birliğin önemine ve milli dayanışmanın gerekliliğine dikkat çekti. Bu anlamda, toplantıya Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut gibi birçok katılımcı yer aldı.