MHP’li Komisyon Üyesinden Çağrı: İnfaz Gerek

TOPLANTININ DETAYLARI

“Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu”, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş liderliğinde, bugün üçüncü kez bir araya geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve komisyon üyesi Feti Yıldız, komisyonun diğer MHP’li üyeleri olan Sakarya Milletvekili Muhammet Levent Bülbül, Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ve Tokat Milletvekili Yücel Bulut ile birlikte çekildiği bir fotoğrafı resmi X hesabında paylaştı. Yıldız, “Yeni bir infaz yasası şarttır” başlığıyla bir açıklama yaptı ve konuyla ilgili görüşlerini paylaştı. “Yeni bir infaz yasası şarttır” diyen Yıldız, toplumun geniş kesimlerini kapsayan, temel hak ve özgürlükleri artıran adımlar atılması gerektiğini belirtti. “Cezanın amacı; toplumu suçtan korumaktır. Islahın amacı; hükümlü veya tutuklunun tekrar suç işlemesini önlemektir” ifadelerini kullandı.

İNFAZ HUKUKUNUN TEMELİ

Yıldız, infazın temel ilkelerine dikkat çekerek, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazındaki kuralların hükümlülere ayrım yapmaksızın uygulanması gerektiğini vurguladı. “Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazında zalimane, insanlık dışı, aşağılayıcı ve onur kırıcı davranışlarda bulunulamaz” dedi. Bugün itibarıyla 420 bini aşan hükümlü ve tutuklu sayısının olduğu hatırlatıldı. Yargılama sürecinin sağlıklı gerçekleşmesi açısından tutuklamanın bir zorunluluk olduğunu ifade eden Yıldız, kuvvetli suç şüphesi ve somut delillerin tutuklama nedeni olduğunu belirtti. Ayrıca, bazı siyasi partilerin karşı çıkmasına rağmen gerçekleştirilen yargı reformları sayesinde tutuklamalara dikey itiraz yolunun açıldığını söyledi.

İLERİDEKİ REFORM BEKLENTİLERİ

İnfaz hukuku ile ilgili önemli reformların gerçekleştirildiğini, ancak daha gidilecek oldukça uzun bir yol olduğunu dile getirdi. “İnfaz hukuku, ceza yargılamasının bittiği yerde başlar” ifadesini kullanan Yıldız, “Önümüzdeki günlerde en çok duyacağımız kelime infaz ve infaz hukuku olacaktır” dedi. Bu bağlamda, mevcut infaz kanununun tekrar ele alınması gerektiğini vurguladı. İnfaz sistemindeki karmaşanın, farklı mekanizmaların aynı kişiler üzerine uygulanmasından kaynaklandığını belirterek, herkesin anlayabileceği basit bir infaz kanununa ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

HUKUKSAL EŞİTLİK VE ADALET

31 Temmuz 2023 tarihine dair yapılan düzenlemelerin uygulamada bir dizi sorunu beraberinde getirdiğine dikkat çekerken, suç tarihleri aynı olsa bile farklı mahkemelerde farklı kararların verilmesinin adaletsizliğe yol açtığını kaydetti. İnfaz hukuku açısından temel amacın, suç işleyen bireylerin toplumdan uzaklaştırılması ve suçun önlenmesi olduğunu vurguladı. Dünyanın pek çok ülkesinde, mahkûmiyet süresinin bir kısmının ceza infaz kurumları dışında infaz edildiğini ve bu uygulamanın koşullarının ülkelere göre değişkenlik gösterdiğini belirtti. Yıldız, Türkiye’de de bir düzenlemeye ihtiyaç olduğu konusunun altını çizerek, ilerleyen süreçte infaz hukuku ile ilgili değişikliklerin gerekliliğine dikkat çekti.