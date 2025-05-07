MHP’li Öztürk, Kırıkkale’ye Stadyum Müjdesi Verdi

YENİ STADYUM HABERİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile bir araya gelen MHP Milletvekili Halil Öztürk, Kırıkkale’ye yeni bir stadyum kazandırılacağını müjdeledi. Kırıkkale Futbol Kulübü, 2. Lig hedefleri doğrultusunda ilerlemekte ve bu süreçte kentin önemli ihtiyaçlarından biri olan stadyum sorununa çözüm geliyor.

MEVCUT STADYUMUN YENİLENİYOR

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, mevcut Fikret Karabudak Stadyumu’nun yenilenmesi için Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’tan yatırım sözü aldı. Projenin kısa bir süre içinde yatırım programına alınarak ihale süreçlerinin başlayacağı ve gerekli finansmanın aktarılacağı dile getirildi. Stadyumun modern bir yapıya kavuşturulması için çalışmaların hızla süreceğini belirten Öztürk, bu sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı.

KENTTE DEĞER KATACAK PROJELER

“Kırıkkale’nin Halil Öztürk’ü var” diyerek destek mesajı veren Öztürk, şehre değer katan projelerle hizmet etmeye devam edeceklerini ifade etti. Kırıkkale halkı için önemli bir gelişme olan bu stadyum çalışmaları, şehrin spor altyapısını güçlendirecek ve futbol kulübünün hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacak.