MHP’li Yıldız: Kayyum Uygulamasında Halk İradesi Önemli

Milli Dayanışma Komisyonu Toplandı

Siyasi partilerin temsilcilerinden oluşan yazım ekibi, Milletvekilleri Genel Kurulu Başkanlığı’nın himayesinde ortak rapor hazırlamak amacıyla bir araya geldi. Toplantı, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında gerçekleştirildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, toplantıya gitmeden önce gazetecilerin sorularını cevapladı. Yıldız, “Raporun sonuna geldik. Bundan sonra bir toplantı daha yaparız, sonra rapor çıkar” açıklamasında bulundu. Ayrıca, “Başlıklar tespit edildi. Başlık sayısının önemi yok” ifadesini kullanan Yıldız, kayyum uygulamasıyla ilgili bazı siyasi partilerin ana raporlarında bu konuyu ele aldığını vurguladı.

MHP’nin raporunda kayyum uygulamasına dair bir değerlendirme yer almadığını belirten Yıldız, “Ancak bu demek değil ki kayyum meselesinde MHP’nin bir fikri olmasın” dedi. Yıldız, kayyum uygulamasının bazen gereklilik arz edebileceğini savunarak, “Eğer kayyum uygulaması bir zorunluluk haline gelirse bunu merkezin yapması yerine yeni yöneticilerin bağlı olduğu belediye meclisi aracılığıyla seçilmesinin halk iradesinin korunması açısından daha uygun olacağını” ifade etti. Ayrıca, bu durumun bir tedbir niteliğinde olduğunu ve şartların değişmesi halinde uygulamanın kaldırılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

AHMET TÜRK VE AHMET ÖZER KONUSU

Yıldız, Ahmet Türk ve Ahmet Özer ile ilgili görüşlerini şu şekilde belirtti: “Sayın Genel Başkanımızın ‘iki Ahmet’ olarak bahsettiği Ahmet Türk ile Ahmet Özer’in davalarının seyri, içinde bulunduğumuz atmosfer ve komisyonumuzun amacı birleştirildiğinde bu durumun aslında çok aşırı bir uygulama olduğu görülür. Ahmet Özer ile Ahmet Türk’ün göreve iadesinin önünde bizim açımızdan hiçbir sakınca yoktur.” Feti Yıldız, “Umut Hakkı” hakkında gelen bir soru üzerine, “Umut Hakkı bizim raporumuzda var, ortak raporda olup olmayacağını bilmiyoruz” açıklamasını yaptı. Ayrıca, infaz düzenlemesine ilişkin tartışmalara da değinen Yıldız, “Ben bir yeniden infaz yasası çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Anlaşılır olması açısından ‘sıfırdan’ diyorum. Bunu bazı arkadaşlar yanlış aktarıyor, sanki 12’nci yargı paketi içinde bir infaz maddesi gibi gösteriyorlar” dedi.