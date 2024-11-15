MHP’li Yıldız: Seçim Ve Parti Kanunu Gerekli

KAYYUM ATAMALARI VE MİLLETVEKİLİ YARGILAMALARI ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

MHP’li Feti Yıldız, sosyal medya platformu üzerinden bir paylaşımda bulundu. Yıldız, “Kayyum atamaları ve milletvekili yargılamalarıyla ilgili tartışmaların devam etmemesi için, Belediye Başkanı ve Milletvekili adayı olma kriterlerinin yeniden belirlenmesi şarttır” dedi.

SUÇLULUK VE SUÇSUZLUK KARİNESİ ÜZERİNE DÜZENLEMELER

Yıldız, terör suçlarıyla ilgili olarak “Kuvvetli suç şüphesi ve somut delil ile açılan kamu davasının aday olmaya engel olup olmaması soğukkanlı şekilde tartışılabilir” ifadesini kullandı. Ayrıca, “Her durumda; yeni bir seçim kanunu ve siyasi partiler kanunu yapmanın zamanı gelmiştir” değerlendirmesinde bulundu.