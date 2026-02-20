MHP’li Yıldız Umut Hakkı Üzerine Açıklamalarda Bulundu

mhp-li-yildiz-umut-hakki-uzerine-aciklamalarda-bulundu

Terörsüz Türkiye için Meclis’te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, süreç raporunu tamamladı. 60 sayfalık terörsüz Türkiye raporu, komisyonda 47 oyla kabul edildi. Çok tartışılan umut hakkı, süreç komisyonu ortak raporunda yer almadı. Ancak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulması gerektiği ve umut hakkının içtihat olarak vurgulandığı belirtildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “Umut hakkından terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan yararlanacak mı ve bu nasıl olacak?” sorusuna cevap verdi. Gazeteci İsmail Saymaz’a açıklamalarda bulunan Yıldız, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarından yola çıkılarak yapılan ‘umut hakkı’ nitelemesi şartlı salıverilme anlamında kullanılıyor. İnfaz yasasına göre ağırlaştırılmış müebbet hapsi, devletin güvenliğine karşı suçlardan veya terör suçlarından hüküm giyenler şartlı tahliyeden faydalanamaz. ‘Umut hakkı’ dediğimiz şey, infaz yasasındaki bazı değişiklikler ve şartlı tahliye önündeki engellerin kaldırılmasıdır. Bu yapılınca umut hakkı ete kemiğe bürünür.”

SÜREÇ YASALARI NASIL OLACAK?

Feti Yıldız, yasal düzenlemeler hakkında “MGK’dan ‘PKK feshedilmiştir, silahlar toplatılmıştır.’ diye kısa bir açıklama çıkabilir. Oradan sonra başlarız artık.” şeklinde konuştu. Silah bırakan terör örgütü üyeleri için planlanan süreci anlatan Yıldız, “Her biri için işlem yapılacak. İşlediği suçla ilgili hakkında kamu davası açılacak. Ama başka bir suç işlememiş, sadece terör örgütü üyesi ise denetimli serbestlik uygulanabilir. Bu uygulama şu anda ceza kanununda mevcuttur.” ifadelerini kullandı.

Yıldız, kayyum düzenlemesinin silah bırakmayla bir ilgisinin olmadığını vurgulayıp, “Kayyum ve ifade hürriyetiyle ilgili düzenlemeler yapılabilir, beklemeye gerek yok.” dedi.

UMUT HAKKI NEDİR?

Ceza hukukunda “Umut hakkı”, mahkum edilmiş kişilerin belirli koşullar altında yeniden topluma kazandırılma ve serbest bırakılma hakkını ifade ediyor. Bu kavram, genellikle ağır cezalar almış ya da ömür boyu hapis cezasına çarptırılan kişiler için geçerlidir. Umut hakkı, cezanın infazı sırasında mahkumun pişmanlık göstermesi, topluma yeniden kazandırılma potansiyelinin bulunması ve iyi hal gibi unsurlar göz önüne alınarak belirli bir süre ardından serbest kalma umuduna sahip olmasına olanak tanır.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Taliban’ın Yeni Ceza Yasası Sosyal Statüye Göre Değişiyor

Taliban'ın uygulamaya koyduğu yeni ceza kanunu, kocalara eşlerini ve çocuklarını fiziken cezalandırma hakkı tanırken, dini alimlere de geniş yetkiler veriyor.
Gündem

Asos Kurucu Ortağı Quentin Griffiths’in Ölümü Açıklığa Kavuşmadı

Asos'un kurucularından Quentin Griffiths, Tayland'daki dairesinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Ölümünün, eski eşiyle yaşadığı sorunlardan sonra gerçekleşmesi dikkat çekti.
Gündem

Taksi Sektöründe Vergi Dönüşümü Endişeleri Artıyor

Ticari taksi plaka sahipleri, artan vergi yükü ve plaka fiyatlarının düşmesi nedeniyle endişeli. Sektör temsilcileri vergi indirimleri için Ankara ile görüşmeler yapıyor.
Gündem

Mauro Meluso’dan Victor Osimhen’e Tepki Açıklaması

Napoli'nin eski sportif direktörü Meluso, Victor Osimhen'in "Napoli'de köpek gibi davrandılar" sözlerine yanıt vererek, ırkçılık suçlamalarının haksız olduğunu belirtti.
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çevre Bilincinin Vatan Bilinci Olduğunu Vurguladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemre Vakfı'nın tanıtımında yaptığı konuşmada, çevre koruma ve afetlere hazırlığın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayarak siyasi ayrımcılığa yer olmadığını ifade etti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.