MHP’li Yıldız Umut Hakkı Üzerine Açıklamalarda Bulundu

Terörsüz Türkiye için Meclis’te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, süreç raporunu tamamladı. 60 sayfalık terörsüz Türkiye raporu, komisyonda 47 oyla kabul edildi. Çok tartışılan umut hakkı, süreç komisyonu ortak raporunda yer almadı. Ancak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulması gerektiği ve umut hakkının içtihat olarak vurgulandığı belirtildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “Umut hakkından terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan yararlanacak mı ve bu nasıl olacak?” sorusuna cevap verdi. Gazeteci İsmail Saymaz’a açıklamalarda bulunan Yıldız, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarından yola çıkılarak yapılan ‘umut hakkı’ nitelemesi şartlı salıverilme anlamında kullanılıyor. İnfaz yasasına göre ağırlaştırılmış müebbet hapsi, devletin güvenliğine karşı suçlardan veya terör suçlarından hüküm giyenler şartlı tahliyeden faydalanamaz. ‘Umut hakkı’ dediğimiz şey, infaz yasasındaki bazı değişiklikler ve şartlı tahliye önündeki engellerin kaldırılmasıdır. Bu yapılınca umut hakkı ete kemiğe bürünür.”

SÜREÇ YASALARI NASIL OLACAK?

Feti Yıldız, yasal düzenlemeler hakkında “MGK’dan ‘PKK feshedilmiştir, silahlar toplatılmıştır.’ diye kısa bir açıklama çıkabilir. Oradan sonra başlarız artık.” şeklinde konuştu. Silah bırakan terör örgütü üyeleri için planlanan süreci anlatan Yıldız, “Her biri için işlem yapılacak. İşlediği suçla ilgili hakkında kamu davası açılacak. Ama başka bir suç işlememiş, sadece terör örgütü üyesi ise denetimli serbestlik uygulanabilir. Bu uygulama şu anda ceza kanununda mevcuttur.” ifadelerini kullandı.

Yıldız, kayyum düzenlemesinin silah bırakmayla bir ilgisinin olmadığını vurgulayıp, “Kayyum ve ifade hürriyetiyle ilgili düzenlemeler yapılabilir, beklemeye gerek yok.” dedi.

UMUT HAKKI NEDİR?

Ceza hukukunda “Umut hakkı”, mahkum edilmiş kişilerin belirli koşullar altında yeniden topluma kazandırılma ve serbest bırakılma hakkını ifade ediyor. Bu kavram, genellikle ağır cezalar almış ya da ömür boyu hapis cezasına çarptırılan kişiler için geçerlidir. Umut hakkı, cezanın infazı sırasında mahkumun pişmanlık göstermesi, topluma yeniden kazandırılma potansiyelinin bulunması ve iyi hal gibi unsurlar göz önüne alınarak belirli bir süre ardından serbest kalma umuduna sahip olmasına olanak tanır.