Mhp’li Yönter’den Ali Mahir’e Sert Tepki

İZZET ULVI YÖNTER’DEN ALİ MAHİR BAŞARIR’A SERT TEPKİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklamada, Ali Mahir Başarır’a yönelik sert ifadeler kullandı. Yönter, açıklamasında “Ali Mahir çok zıplama, çekirgeye dönersin…Necaset saçan ağzını kapat, zehirli dilini kesip at…Haddini bil, edebini takın” sözlerine yer verdi.

PROVOKATÖR DEYİP UYARDI

Yönter, “Alayınız ölü evinin yasçısı, düğün evinin tefçisisiniz…Dümencinin önde gideni değilsen terbiyeli ol tescilli provokatör” şeklinde eleştirilerini sürdürdü. Ayrıca, “Çeneni kapat, hasta yatağında yat, sus artık!” diyerek Ali Mahir Başarır’a yönelik açık bir uyarıda bulundu.