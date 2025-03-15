MHP’li Yönter Pendik’te İftara Katıldı

PENDİK YİYİCI RAMAZAN ÇADIRINDA İFTAR

MHP’li Yönter, partisinin Pendik ilçe teşkilatının Kurtköy’de kurduğu ramazan çadırını ziyaret ederek partililerle iftar programı gerçekleştirdi. İftar sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Yönter, Pendik’in partisinin gözünde özel bir önemi olduğunu belirtti. Yönter, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kendisini aradığını ifade ederek, “Sayın Genel Başkanımız, Pendikli vatandaşlarımıza, dava arkadaşlarımıza, sizlere çok ama çok sevgilerini iletti, muhabbetlerini, başarı dileklerini iletti” dedi.

“Cumhur İttifakı olarak Türk ve Türkiye Yüzyılı’nın ihyası ve inşası konusunda kararlıyız” diyen Yönter, önemli noktalar üzerinde durdu. Gönül seferberliği içinde olduklarını kaydeden Yönter, “Ufak tefek tartışmalara takılmadan, algı operasyonlarına yenilmeden, kurulmuş veya oynanan o oyun düzeneklerine aldırış etmeden, dosdoğru bir şekilde sıratı müstakim şekilde yolumuzda ilerliyoruz” şeklinde konuştu. MHP olarak, “Milletimizi Cumhur İttifakı olarak her türlü sorunundan kurtarmanın azmindeyiz ve bunu başaracağız. Terörsüz bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz” dedi.

TERÖR MÜCADELESİ HUZUR TEMİZLİĞİ

Yönter, terörle mücadelenin kararlı bir şekilde süreceğini dile getirerek, “Terör örgütü inanıyoruz ki çok kısa zaman içerisinde kongresini toplayıp kendisini feshedecektir” dedi. 27 Şubat İmralı çağrısının gereğinin yapılmasını beklediklerini belirten Yönter, “Bu, ortak geleceğimiz, istiklalimiz, milli varlığımız, düşmeyecek sancak ve bayrağımız adına tarihi önemdedir” açıklamasında bulundu. Yönter, “Kürt, Türk kardeştir, Alevi, Sünni kardeştir” vurgusunu yaparak, araya girenlerin emperyalistlerin provokatörleri olduğunu belirtti.

CHP’YE ELEŞTİRİLER

Türkiye’nin barış, huzur ve kardeşlik ortamından rahatsız olan muhalefet partilerine de eleştirilerde bulunan Yönter, “Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye’nin terörden kurtuluşunu hazmedemiyor, bunu çekemiyor. Terörden nemalanan, bölücülükten geçinen bir kısım odaklar, Türkiye’nin muhteşem kalkışına, devin uyanışına tahammül edemiyor” dedi.

BAHÇELİ’NİN SAĞLIK DURUMU HAKKINDAKİ SORU

Bir basın mensubunun Bahçeli’nin sağlık durumu hakkındaki sorusuna ise, “Allah’a binlerce kez şükürler olsun, Genel Başkanımız son derece iyi. İnanıyoruz ki olabilecek en kısa zamanda da çalışmalarına başlayacaktır. Hamdolsun, Allah’a binlerce şükürler olsun, hiçbir sorunumuz yok” yanıtını verdi.