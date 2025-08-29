MHP Lideri Bahçeli, 30 Ağustos Mesajı

BÜYÜK TAARRUZ’UN ANLAM VE ÖNEMİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında “26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz’un 30 Ağustos 1922’de muhteşem bir zaferle taçlanması, müteakiben müstevlilerin vatan topraklarından kahramanlıklarla süpürülerek 9 Eylül 1922’de İzmir’de denize dökülmesi her manada göz kamaştıran, yaygın sonuçları ortaya koyan, yankıları bugünlere kadar ulaşan muazzam bir olaydır.” ifadelerine yer verdi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Bahçeli, “103 yıl evvel düşmansız Türkiye’yi kanıyla, canıyla, emsalsiz vatan sevgisiyle başaran Türk milleti, şimdi de Terörsüz Türkiye’ye Allah’ın izniyle ulaşacaktır.” diyerek, iç ve dış düşmanlıkların Terörsüz Türkiye ile birlikte etkisini kaybedeceğini vurguladı. MHP lideri, Türk milletine yapılan haksızlıkların, hainliklerin ve insanlık dışı işgallerin 30 Ağustos 1922’de hak ettiği karşılığı aldığını belirtti ve benzer bir cevap verilme ihtimaline de dikkat çekti.

30 AĞUSTOS RUHUNUN CANLIĞI

Bahçeli, “Artık çekilecek ne bir toprak parçamız ne de kaybedecek bir insanımız vardır.” diyerek sözlerine devam etti. “Zaferlerimizden rahatsız olanlar, birliğimizden ve beraberliğimizden ürperenler ve ürkenler unutmasınlar ki, 30 Ağustos ruhu ayaktadır, maşeri vicdanda mahfuzdur.” dedi. Bahçeli, bu düşüncelerle Türk milletinin ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Başkomutanlık Meydan Muharebesi Zaferi’nin 103. yıldönümünü kutladı ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarını, devlet ve millet bekası için can veren aziz şehitleri hürmet, rahmet ve minnetle andığını açıkladı.