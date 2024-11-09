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MHP Lideri Bahçeli, Atatürk’ü Anarken

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BAHÇELİ’DEN ANKARA’DA TURSALAN DOLU GÜN

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en çok beğendiği eserler arasında yer alan ‘Fikrimin İnce Gülü’ müziği eşliğinde eski model bir otomobiliyle Ankara’nın sokaklarında bir tur yaptı.

ATATÜRK’Ü ANMA ETKİNLİĞİ

Bu etkinlik, Bahçeli’nin Atatürk’ü anma amacıyla gerçekleştirdiği bir etkinlik olarak dikkat çekiyor. MHP Genel Başkanı, bu güzel bir günde Atatürk’ün sevdiği şarkılarla keyifli bir tur yaparak, geçmişe olan özlemi bir kez daha dile getirdi.

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