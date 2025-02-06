MHP Lideri Bahçeli Başarıyla Ameliyat Edildi

KALP KAPAĞI OPERASYONU BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kalp kapakçığı, başarılı bir operasyonla yenilendi. Bu müdahale, kendisinin sağlık durumu açısından önemli bir gelişme oluşturuyor. Bahçeli’nin sağlık ekibi, işlemin sorunsuz geçtiğini ve liderin genel durumunun iyi olduğunu belirtiyor.

HASTANEDE YENİLENME SÜRECİ

Operasyon sonrası Bahçeli, dinlenme sürecinde hastanede kalıyor. Doktorları, liderin iyileşme sürecinin iyi gittiğini vurguluyor. Bu durum, Bahçeli’nin en kısa zamanda sağlıkla görevine geri döneceğini gösteriyor. Sağlık durumu, partisi ve destekçileri için önemli bir konuyu oluşturuyor.