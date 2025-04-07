MHP Lideri Bahçeli, CHP’yi eleştirdi

BAHÇELİ’DEN CHP’YE SERT ELEŞTİRİLER

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin 21. Olağanüstü Kurultayı’na ilişkin” yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin 6 Nisan 2025 tarihinde yapılan 21. Olağanüstü Kurultayı siyasete yeni bir nefes vermek yerine kara leke olarak geçmiştir” ifadelerini kullandı. Açıklamasında, partisinin yönetim kademesine “kanser hücresi gibi nüfuz eden siyasi bozgunculuk” ve “Türkiye karşıtlığından mülhem söylem ve eylem bulanıklığı”na dikkat çekti. CHP Genel Başkanı’nın “nefret saçan dili” ve “dağınık üslubu” için de eleştirilerde bulundu. Bahçeli, bu durumun “ülkemiz ve milletimiz adına esef verici” olduğunu vurguladı.

CUHDAN DEMOKRASİYE ZARAR VERİYOR

Bahçeli, CHP’nin muhalefet anlayışının “kirli, kifayetsiz ve kindar” olduğunu belirtti ve “böylesi bir siyasi yapıya mahkum ve müstahak olunmadığını” kaydetti. Ayrıca, CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı’nın “kuşkulu ve kumandalı bir senaryo kapsamında, muhtemelen de ülkemiz aleyhine plan yapan iç ve dış mihraklar” tarafından gerçekleştirdiğini iddia etti. Bahçeli, “hukuki değilse bile ahlaki ve demokratik meşruiyeti tartışmalı” hale gelen süreçlere dikkat çekti. Ülkesine ekonomik boykot uygulayan, yerli ve milli sermayeye cephe açan bir partinin, “tarihin hangi karanlık noktasına hareket ettiğinin” açıkça görüldüğünü ifade etti.

SİYASETTEKİ ÇATIŞMA BARIŞI TEHDİT EDİYOR

Bahçeli, “Saraçhane-Söğütözü ve Silivri arasında cereyan eden rant ve siyasi çıkar rekabetinin iç barışımızı ve toplumsal huzurumuzu kırılma noktasına getirdiğini” belirtirken, CHP’nin “marjinal grupların sözcüsü” durumuna düştüğünü savundu. “Demokrasinin dış güçlerin taşeronluğu haline geldiğini” vurgulayan Bahçeli, CHP Genel Başkanı’nın yaptığı açıklamaları “bir çiğlik ve çirkinlik manifestosu” olarak nitelendirdi. Cumhurbaşkanına yönelik “cunta başı iftirası”nı da sert bir dille eleştirdi.

DEMOKRASİ MÜDAHALESİNE TAHAMMÜL YOK

Türk milletinin iradesine “pranga vurulmasına” asla müsaade edilmeyeceğini, iç cepheye karşı her türlü taciz ve tahribe izin verilmeyeceğinin altını çizen Bahçeli, “demokrasi dışı hale gelen bu yapının, Türk milletinin gücüyle yerle yeksan olacağını” ifade etti. Bu süreçte herkesin dikkatli olması ve sorumlu davranması gerektiğini belirten Bahçeli, “terörsüz Türkiye hedefi” doğrultusunda ilerlediğini sözlerine ekledi. Ayrıca, “Türk milleti Cumhur İttifakı’nda geleceğini görmeye devam edecektir” diyerek seçimlerin zamanında yapılacağına dair kararlılıklarını yineledi.

HİZMET VAKTİ, REFORM VAKTİ

Bahçeli, “Vakit hizmet vakti, icraat vakti, reform vakti ve aziz milletimizin beklenti ve talepleri doğrultusunda çözme vaktidir” diyerek Cumhur İttifakı’nın güçlü hedeflerine ulaşma azmini ifade etti. “Hiç kimse boşuna imza toplayıp erken seçim hayali kurmamalıdır” vurgusuyla sürecin ciddiyetine dikkat çekti.